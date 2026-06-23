コナン『名探偵プリキュア！』コラボグッズ発売開始 絵柄はキュアアンサーとの2ショット
アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）と『名探偵コナン』のコラボグッズが、プリキュア プリティストアで23日に発売された。取扱店舗は常設店が東京・大阪・横浜・越谷・名古屋で、プリティストアオンラインでも発売されている。
【写真】センス抜群な絵柄！プリキュアとコナンのコラボグッズ
発売されたのは、アクリルスタンドとキラキラビッグ缶バッジ、アクリルコースターで、キュアアンサーとコナン君の2ショット絵柄となっている。
『名探偵プリキュア！』と『コナン』のコラボは先日、それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボ放送を実施。『名探偵プリキュア！』放送回に江戸川コナンが登場、『コナン』放送回にキュアアンサーが登場し、大きな話題になった。
なお制作は苦労があったそうで、 読売テレビの吉田プロデューサーは「やっぱり、（コナン君が）薬で小さくなる以外は、（コナンの世界は）オカルトや超常現象はNGなので。その中でどうやって、プリキュアを出そうかと」と打ち明け、「コスプレだと寒くなってしまうから、そこが一番、悩ませましたね」と説明。
結果、怪盗キッドがキュアアンサーに変装するという形で、プリキュアを登場させ、制作経緯にABCアニメーションの多田プロデューサーは「怪盗キッドだったからこそ、コスプレ感もなく、『あんながいるのかな？』と歩美ちゃんの夢も守られた」と驚いていた。
【写真】センス抜群な絵柄！プリキュアとコナンのコラボグッズ
発売されたのは、アクリルスタンドとキラキラビッグ缶バッジ、アクリルコースターで、キュアアンサーとコナン君の2ショット絵柄となっている。
『名探偵プリキュア！』と『コナン』のコラボは先日、それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボ放送を実施。『名探偵プリキュア！』放送回に江戸川コナンが登場、『コナン』放送回にキュアアンサーが登場し、大きな話題になった。
結果、怪盗キッドがキュアアンサーに変装するという形で、プリキュアを登場させ、制作経緯にABCアニメーションの多田プロデューサーは「怪盗キッドだったからこそ、コスプレ感もなく、『あんながいるのかな？』と歩美ちゃんの夢も守られた」と驚いていた。
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