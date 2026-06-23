国内の製造開始から１５０年を迎えたマッチ業界が「ＳＮＳ映え」を意識したり、伝統産業と連携したりした新商品を投入し、話題を集めている。

市場の縮小で苦境が続く中、国内生産シェアの８割を占める兵庫県内の業者は、マッチになじみが薄い若者らに狙いを定め、再起を目指している。（神戸総局 森知恵子）

「ここまで反響が大きいのは驚いた。新しい可能性があると感じている」

創業１２６年の老舗メーカー「日東社」（兵庫県姫路市）専務の大西潤さん（３４）は昨年１１月に発売した新商品「ブルーラベルマッチ」の手応えをこう語る。青と白を基調としたデザインが「スタイリッシュだ」とＳＮＳで評判を呼び、贈答品やインテリアとしての注文が相次いだ。オンラインを含め全国１７店舗で取り扱っていて、４０００箱以上が販売された。

同社は戦前から、飲食店名や電話番号などを入れた「広告マッチ」で売り上げを伸ばした。１９７０年代にポケットティッシュにその座を奪われると、業績は次第に低迷。こうした状況を打開しようと、２０２４年１月、２０〜６０歳代の有志８人がマッチを知らない若者向けの商品開発に乗り出した。

一般的なマッチは軸木を染めないが、新商品は軸木を藍色、頭薬を白色に統一した。手間暇かけて染色した軸木の乾燥に時間がかかり、完成まで１週間を要する。１箱５００円（税別）。ブルーラベルは同社にとって初のブランド商品で、大西さんは「マッチには我々が気づかない価値がまだまだ眠っている。若い人たちと新しい価値をつくっていきたい」と意気込む。

他の伝統産業と連携し、活路を見いだす例もある。

「神戸マッチ」（兵庫県太子町）は１５年、線香会社「大発」（同県淡路市）と協力し、マッチ型のお香「ｈｉｂｉ」を売り出した。

軸木がお香になっていて、約１０分間香りを楽しめる。１９２９年創業のマッチ製造技術を生かしたアロマグッズとして、３０か国以上と取引があるという。

国内のマッチメーカーなどでつくる業界団体「日本燐寸（まっち）工業会」（神戸市）は２０２３年から、バーベキューなどで火おこしに使う着火剤の開発を進めている。

国の伝統的工芸品・播州そろばんの製造業者でつくる「播州算盤（そろばん）工芸品協同組合」（同県小野市）と連携し、製造工程で生じる廃材とそろばん玉を削る作業で出る木くずとを混ぜ合わせた環境に優しい商品として年内の販売を目指している。

マッチは戦前、輸出産業の一角を担っていたが、国内の生産量は現在、戦後のピーク時の１００分の１以下まで落ち込んでいる。

日本燐寸工業会によると、１９７３年に戦後最高の約７９万マッチトン（１マッチトン３０万〜４０万本相当）を生産したが、その後は使い捨てライターや調理器具の普及などで需要が減少。撤退する事業者が相次いだ。

兵庫県は昨年１２月、ふるさと納税の返礼品に「商標マッチ２５個セット」を追加した。マッチ箱のレトロなデザインが好評で、著名人がＳＮＳで紹介したことで注目を集めた。