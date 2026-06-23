岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」最終回が１９日に放送された。神奈川県警刑事になった兄・田鎖真（岡田将生）と弟・田鎖稔（染谷将太）が、幼少期の１９９５年４月２６日、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が落命した事件の真相にたどりついた。

事件当夜に田鎖家の前で刺され、同じ被害者と思われていた足利晴子（井川遥）が、実は密造拳銃の運び屋だった漁師の父が悲劇に見舞われた事への逆恨みで、田鎖家の台所に侵入して酢瓶に「ジギタリスの毒」を混入させていた。これが両親の命を奪った。

事件の１週間前、密造拳銃の受け渡しを阻止した田鎖朔太郎に理不尽な恨みを持っていた晴子に、謎の女が「晴子さん、気分転換に読んでみたら」とジギタリスに強い毒性があることが書かれた図鑑を勧めていた。

女の手の甲には、どこかで見たほくろ。聞き覚えのある声で、エンドロール出演者クレジットに「渡辺真起子（声）」とあり、正体が確定した。

現代事件で逮捕されたトントン女こと、市役所に相談に来た事件被害者に加害者への復讐を教唆していた秦野小夜子だった。

秦野小夜子は逮捕時に、田鎖真に「またね、きっとあなたは私に会いに来ると思うけど」と意味深な発言をしていた。事件解明のヒントを出すキーマンになるのかと思われたが、秦野小夜子本人が黒幕だった。

田鎖兄弟にとって悲しい結末となった事件の中で、唯一、法の裁きを受けさせることができた加害者でもある。

最終回のラスト、視聴者に結末をゆだねる形で流れた場面の中で、田鎖兄弟が蓬田警察署に向かっている場面は、父が証拠で残していた密造拳銃を発砲したことで出頭したととれるが、秦野小夜子の過去の罪を告発して決着を付けるためとの見方も浮上している。