41歳チアゴ・シウヴァ、約半年ぶりに古巣フルミネンセ復帰！…短期契約を締結
フルミネンセは22日、元ブラジル代表DFチアゴ・シウヴァの加入を発表した。契約期間は今年12月までとなっている。
現在41歳のT・シウヴァはこれまでミランやパリ・サンジェルマン（PSG）、チェルシーなどで活躍し、2024年夏に古巣フルミネンセへ復帰。昨年夏のFIFAクラブワールドカップ2025でキャプテンマークを巻いて5試合にフル出場するなど主力として活躍していたが、昨年12月に契約を解除し、2度目のポルト加入を果たした。
2025−26シーズンは公式戦14試合に出場し、プリメイラ・リーガ（ポルトガルリーグ）制覇にも貢献。しかし、1年間の延長オプションは行使されず、契約満了で退団することが決まっていた。
フルミネンセの発表によると、T・シウヴァは来週トップチームに合流してトレーニングを開始する予定だという。
現在41歳のT・シウヴァはこれまでミランやパリ・サンジェルマン（PSG）、チェルシーなどで活躍し、2024年夏に古巣フルミネンセへ復帰。昨年夏のFIFAクラブワールドカップ2025でキャプテンマークを巻いて5試合にフル出場するなど主力として活躍していたが、昨年12月に契約を解除し、2度目のポルト加入を果たした。
フルミネンセの発表によると、T・シウヴァは来週トップチームに合流してトレーニングを開始する予定だという。
【公式発表】チアゴ・シウヴァが古巣フルミネンセに復帰！
Algumas histórias nunca vão ter fim.— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 22, 2026
O Monstro Thiago Silva está de volta ao Fluminense. #TheMonsterIsBack pic.twitter.com/0ovJBpjIHJ