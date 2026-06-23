41歳チアゴ・シウヴァ、約半年ぶりに古巣フルミネンセ復帰！…短期契約を締結

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　フルミネンセは22日、元ブラジル代表DFチアゴ・シウヴァの加入を発表した。契約期間は今年12月までとなっている。

　現在41歳のT・シウヴァはこれまでミランやパリ・サンジェルマン（PSG）、チェルシーなどで活躍し、2024年夏に古巣フルミネンセへ復帰。昨年夏のFIFAクラブワールドカップ2025でキャプテンマークを巻いて5試合にフル出場するなど主力として活躍していたが、昨年12月に契約を解除し、2度目のポルト加入を果たした。

　2025−26シーズンは公式戦14試合に出場し、プリメイラ・リーガ（ポルトガルリーグ）制覇にも貢献。しかし、1年間の延長オプションは行使されず、契約満了で退団することが決まっていた。

　フルミネンセの発表によると、T・シウヴァは来週トップチームに合流してトレーニングを開始する予定だという。


【公式発表】チアゴ・シウヴァが古巣フルミネンセに復帰！