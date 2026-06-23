「勢いが我々に傾く局面が必ずある」メッシの２Ｇでアルゼンチンに完敗したオーストリア。ラングニック監督が要求「もっと勇敢にプレーしてほしい」【Ｗ杯】

「勢いが我々に傾く局面が必ずある」メッシの２Ｇでアルゼンチンに完敗したオーストリア。ラングニック監督が要求「もっと勇敢にプレーしてほしい」【Ｗ杯】