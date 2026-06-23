「親の顔より見たゴール」メッシの“大会４点目”にバルサファン大歓喜！「伝説の一撃だ」【W杯】
現地時間６月22日、北中米ワールドカップのグループＪ第２戦で、前回王者のアルゼンチンがオーストリアと対戦。２−０で勝利し、２連勝で決勝トーナメント進出を決めた。 アルゼンチンの勝利の立役者となったのが、リオネル・メッシだ。９分のPKはゴール右に外してしまうも、38分に先制点を挙げると、90＋５分には追加点をマーク。ハットトリックを達成した初戦のアルジェリア戦（３−０）に続き、チームの全得点を叩き出して勝利に貢献した。 この試合で小さくない話題を呼んでいるのが、先制ゴールのシーン。オーバーラップした左SBのファクンド・メディナがマイナス方向にグラウンダーのクロスを送ると、ティアゴ・アルマダがスルーを選択し、走りこんだメッシが左足で蹴り込んだ。
このゴールの一連の流れに、メッシのバルセロナ時代を思い出すファンが少なくないようだ。左SBのジョルディ・アルバがオーバーラップしてマイナス方向にグラウンダーのクロスを送り、メッシが左足でフィニッシュ――。 まさに黄金のパターンと言えるメッシのこの先制点に、バルサファンを中心にSNS上では歓喜の声が溢れている。「なんか既視感あるな」「親の顔より見たゴール」「メディナがジョルディ・アルバに見えた」「16-17のクラシコで決めたあの伝説の一撃だ」「CLトッテナム戦の２点目」「アルマダのスルーも完璧」 ちなみに、キャリアを通じてジョルディのアシストからメッシが決めたゴール数は「34」。元ドイツ代表ミロスラフ・クローゼと並んでいたW杯得点記録を更新するメッシの本大会通算17ゴール目は、その得点パターンでもファンの胸を高鳴らせた。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
このゴールの一連の流れに、メッシのバルセロナ時代を思い出すファンが少なくないようだ。左SBのジョルディ・アルバがオーバーラップしてマイナス方向にグラウンダーのクロスを送り、メッシが左足でフィニッシュ――。 まさに黄金のパターンと言えるメッシのこの先制点に、バルサファンを中心にSNS上では歓喜の声が溢れている。「なんか既視感あるな」「親の顔より見たゴール」「メディナがジョルディ・アルバに見えた」「16-17のクラシコで決めたあの伝説の一撃だ」「CLトッテナム戦の２点目」「アルマダのスルーも完璧」 ちなみに、キャリアを通じてジョルディのアシストからメッシが決めたゴール数は「34」。元ドイツ代表ミロスラフ・クローゼと並んでいたW杯得点記録を更新するメッシの本大会通算17ゴール目は、その得点パターンでもファンの胸を高鳴らせた。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部