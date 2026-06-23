「パーマ姿初めてかも？」横浜流星、新ヘアスタイルに反響！ 「一回り大きくなった身体にドキドキ」
俳優の横浜流星さんは6月22日、自身のInstagramを更新。新ヘアスタイルを披露し、ファンの間で反響を呼んでいます。
【写真】横浜流星の新ヘアスタイル
ファンからは「パーマ姿初めてかも？」「ガラッと印象が変わっててびっくり!!」「濡れパーマカッコよ」「大人な色気にドキドキ」「ワイルドな雰囲気で素敵」などの声が。また「ガタイの分厚さ」「一回り大きくなった身体にドキドキ」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】横浜流星の新ヘアスタイル
「濡れパーマカッコよ」横浜さんは「シュウ ウエムラ表参道ヒルズ店」を訪れた時の3枚の写真を投稿。強めのパーマとツーブロックで爽やかさの中にワイルドさも感じる髪形にイメージチェンジしています。顔周りがすっきりとし、横浜さんの造形美が際立っている印象です。
過去にはストレートヘアも披露パーマヘアと対照的なのは、横浜さんが4月11日の投稿で見せた姿です。前髪を作ったストレートヘアで、全く印象が違います。うっすらとひげが生えているのも貴重です。気になった人は、ぜひ見比べてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)