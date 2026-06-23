俳優パク・ボゴムを中傷した悪質投稿者に“有罪判決”…罰金刑に検察送致も【全文】

俳優パク・ボゴムの所属事務所が、悪質な投稿を続けていたネットユーザーに対する法的対応の結果を明らかにした。

6月23日、パク・ボゴムの所属事務所であるTHEBLACKLABELは公式コメントを発表した。

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所属事務所は、「当社はファンの皆さまからの情報提供と独自のモニタリングを通じて、所属アーティストに対する悪質な投稿について継続的に法的対応を行ってきました」と説明した。

続けて、「その結果、所属アーティストのパク・ボゴムを対象に悪質な投稿を作成・拡散した人物の一部に対し、200万ウォン（約20万円）の罰金刑が言い渡されました。また、別の加害者についても警察の捜査により容疑が認められ、検察に送致されたことをお知らせします」と明らかにした。

さらに、「THEBLACKLABELは今後も所属アーティストに対する悪質なデマや中傷、名誉毀損、虚偽事実の流布などの違法行為を厳重に監視し、引き続き強硬な法的対応を取っていく予定です」と強調した。

（写真提供＝OSEN）パク・ボゴム

また、「結果を待ってくださっているファンの皆さまにも、進捗状況や結果をお伝えできるよう努めてまいります」と付け加えた。

一方、パク・ボゴムは次回作として映画『夢遊桃源図』（原題）への出演を控えている。同作は、夢の中の美しくも奇妙な風景を描いた絵画『夢遊桃源図』が完成した後、それぞれ異なる桃源郷を夢見るようになった兄弟・首陽（スヤン）と安平（アンピョン）の物語を描く作品だ。

『タクシー運転手 〜約束は海を越えて〜』『高地戦』『義兄弟 SECRET REUNION』『映画は映画だ』などを手掛けたチャン・フン監督がメガホンを取り、パク・ボゴムは劇中で安平を演じる。

所属事務所の公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。THEBLACKLABELです。

当社はファンの皆さまからの情報提供と独自のモニタリングを通じて、所属アーティストに対する悪質な投稿について継続的に法的対応を行ってきました。

その結果、所属アーティストのパク・ボゴムを対象に悪質な投稿を作成・拡散した人物の一部に対し、200万ウォンの罰金刑が言い渡されました。

また、別の加害者についても警察の捜査により容疑が認められ、検察に送致されたことをお知らせします。

THEBLACKLABELは今後も所属アーティストに対する悪質なデマ、中傷、名誉毀損、虚偽事実の流布などの違法行為を厳重に監視し、引き続き強硬な法的対応を取っていく予定です。

また、結果を待ってくださっているファンの皆さまにも、進捗状況や結果をお伝えできるよう努めてまいります。

ファンの皆さまの継続的な関心と情報提供に感謝いたします。

ありがとうございます。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。