天気予報でよく耳にする「台風」「熱帯低気圧」「温帯低気圧」。どれも同じ低気圧の仲間ですが、発生する場所や発達の仕組みには大きな違いがあります。今回はそれぞれの違いを分かりやすく解説します。

台風や熱帯低気圧、温帯低気圧は、「低気圧」の仲間

天気予報でよく見る天気図には「低気圧」がたびたび登場します。普段、私たちが天気予報で目にする低気圧の多くは「温帯低気圧」です。





「台風」や「熱帯低気圧」、「温帯低気圧」は、いずれも「低気圧」の仲間です。低気圧とは周囲より気圧が低い場所のことで、雨や風をもたらします。ただし、同じ低気圧でも、発生する場所や発達の仕組みには大きな違いがあります。よく日々の天気図に登場する「温帯低気圧」は、中緯度帯（緯度30度〜60度）と呼ばれる所で発生し、暖かい空気と冷たい空気の温度差によって発達します。一方、「熱帯低気圧」や「台風」は、熱帯や亜熱帯（緯度20度〜30度）で発生し、暖かい海から供給される大量の水蒸気をエネルギー源として発達します。この「発達する仕組み」の違いが、雲の形や雨風の強まり方など、それぞれの特徴につながっています。

台風と熱帯低気圧の違いは「風の強さ」

「熱帯低気圧」は熱帯や亜熱帯の暖かい海上で発生する低気圧です。特に海面水温がおおむね27℃以上の暖かい海面から大量の水蒸気が供給されることで、積乱雲が次々と成長し、熱帯低気圧も発達していきます。



この熱帯低気圧のうち、北西太平洋、または南シナ海で最大風速が17.2m/s以上になったものが「台風」です。つまり、台風は「発達した熱帯低気圧」ということになります。

台風になると、中心付近では非常に強い風や激しい雨が降り、高波を伴うこともあります。一方で、熱帯低気圧の段階でも大雨になるケースもあります。そのため、「まだ、熱帯低気圧だから安心」とは言えず、進路や発達次第では警戒が必要になります。

温帯低気圧とは？日本付近でよくみられる低気圧

よく日々の天気図に登場する低気圧、つまり「温帯低気圧」は、日本付近のような中緯度で発生する低気圧です。台風や熱帯低気圧とは異なり、暖かい空気と冷たい空気の温度差によって発達します。天気図では温暖前線や寒冷前線を伴うことが多く、広い範囲で雨や風が強まるのが特徴です。



温帯低気圧の中には、春には「春の嵐」、冬には急速に発達して「爆弾低気圧」と呼ばれるような発達した低気圧もあり、台風並みの暴風や大しけになるケースもあります。また台風のように中心付近だけが荒れるのではなく、広い範囲に影響が及ぶのも特徴です。気象衛星画像で見ると、台風や熱帯低気圧は雲がまとまって見えますが、温帯低気圧は前線に沿って帯状の雲が広がることが多くなります。

台風が温帯低気圧に変わることも

台風は北へ進むにつれて、海面水温の低い海域に入り、暖かい海から十分なエネルギーを得られなくなります。その一方で、北からの冷たい空気の影響を受けるようになり、次第に温帯低気圧へと性質を変えていきます。天気予報で「台風は温帯低気圧に変わりました」と伝えられるのは、このことです。



ただし、温帯低気圧に変わったからといって、急に影響がなくなるわけではありません。むしろ雨や風の範囲が広がり、北海道や東北などで荒れた天気になることもあります。交通機関の乱れや停電、高波にも注意が必要です。

まとめ

台風、熱帯低気圧、温帯低気圧、それぞれの違いを知っておくと、

「熱帯低気圧が台風に発達しました」

「台風が温帯低気圧に変わりました」といった天気予報の内容を理解しやすくなります。そして何より大切なのは、「台風ではないから安心」というわけではないことです。熱帯低気圧や温帯低気圧でも大雨や暴風となることがあり、場合によっては土砂災害や河川の増水、交通機関への影響につながることもあります。



特に台風シーズンや発達した低気圧が近づく際は、最新の気象情報や自治体からの防災情報をこまめに確認し、早めの備えを心掛けることが大切です。