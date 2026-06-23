話題のハードモード異世界冒険譚がABEMAでWEB最速配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新作夏アニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜 ２nd Season』を７月３日（金）から毎週金曜日夜25時30分よりWEB最速配信する。
『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』は、原作：ハム男／イラスト：藻によるライトノベルを原作とする異世界ファンタジー作品。ゲーム好きの35歳サラリーマン・山田健一が「ヌルゲーには満足できない」として最高難易度モード“ヘルモード”でプレイを始めたところ、そのまま異世界の農奴の少年・アレンに転生してしまったことから始まる、超高難易度の異世界冒険譚。攻略本も掲示板も存在しない過酷な世界で、元廃ゲーマーが最強を目指し駆け上がる斬新な物語が人気を集め、2026年１月にTVアニメ第１期が放送されると、早くも同年７月より２nd Seasonの放送が決定。学園都市を舞台に新たな仲間との出会いや待望の迷宮攻略、そして“勇者”ヘルミオスとの邂逅が描かれる予定で、さらなる注目を集めている。
このたびABEMAにて、『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜 ２nd Season』のWEB最速配信が決定。地上波放送直後の７月３日（金）から毎週金曜日夜25時30分より、「ABEMAアニメチャンネル」にてWEB最速配信にて最新話を無料放送。また放送３日後の毎週月曜日夜25時30分より１週間、最新話を無料で楽しめる。
(C)ハム男/アース・スター エンターテイメント/ヘルモード製作委員会
『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』は、原作：ハム男／イラスト：藻によるライトノベルを原作とする異世界ファンタジー作品。ゲーム好きの35歳サラリーマン・山田健一が「ヌルゲーには満足できない」として最高難易度モード“ヘルモード”でプレイを始めたところ、そのまま異世界の農奴の少年・アレンに転生してしまったことから始まる、超高難易度の異世界冒険譚。攻略本も掲示板も存在しない過酷な世界で、元廃ゲーマーが最強を目指し駆け上がる斬新な物語が人気を集め、2026年１月にTVアニメ第１期が放送されると、早くも同年７月より２nd Seasonの放送が決定。学園都市を舞台に新たな仲間との出会いや待望の迷宮攻略、そして“勇者”ヘルミオスとの邂逅が描かれる予定で、さらなる注目を集めている。
(C)ハム男/アース・スター エンターテイメント/ヘルモード製作委員会