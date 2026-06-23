熱海プリンカフェ2ndだけじゃない!熱海プリン食堂の限定チョコミント

熱海のスイーツ人気を牽引する｢熱海プリン｣。先日紹介した熱海プリンカフェ2ndのチョコミントフェアで、以前の記事に｢食堂にも行ってきます!｣と予告していたのを覚えていますか? ということでフェア初日にドライブイン熱海プリン食堂へ潜入! 今回は筆者のりぴよが実際に味わった、食堂限定のスースーチョコミントメニューを紹介します♡

前回紹介したチョコミントフェアのおさらい

先日紹介した熱海プリンカフェ2ndのチョコミントフェア。今年のテーマは｢ENJOY SOO SOO DAY｣。6月20日・21日の2日間限定で、メニューも店内もチョコミント一色に染まる特別なイベントを皮切りに熱海プリンのチョコミントフェアが今年もスタート !

前回の記事では、チョコミントプリンやドリンクなどの限定メニューに加え、ガチャガチャや限定グッズなどイベントの見どころを紹介しました。しかし、チョコミントを楽しめるのは2ndだけではありません。今回は以前予告していたとおり、ドライブイン熱海プリン食堂へ行ってきました!

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ドライブ途中に立ち寄りたい!ロードサイドの熱海プリンへ



長浜海浜公園の目の前にあるドライブイン熱海プリン食堂。国道135号沿いに位置しており、熱海や伊東方面へのドライブ途中に立ち寄りやすいロケーションが魅力です。海を眺めながらひと休み。まさにロードサイドならではの楽しみ方ができる熱海プリンです。



店内は食堂というネーミングにぴったりなどこかほっとする空間。昭和かわいい雰囲気が広がり、懐かしさを感じるデザインも魅力です。肩ひじ張らずに過ごせる居心地の良さがあり、時間を忘れてのんびりしたくなります。

食事メニューはもちろん、スイーツ目当てで訪れる方も多い人気スポットです。

ドライブイン熱海プリン食堂で楽しめるチョコミントメニューをチェック♡



こちらが今回食堂で楽しめるチョコミントメニューたち。

食堂限定の｢チョコミント皿プリン｣･｢ミントソーダ｣･｢チョコミントシェイク｣に加え、全店舗で販売される｢チョコミントプリン｣もラインアップしています。

熱海プリンカフェ2ndの｢ENJOY SOO SOO DAY｣と比べると種類は少ないものの、2ndのイベントが2日間限定なのに対し、食堂ではチョコミントフェア期間中を通して楽しめるので、予定が合わない方でも訪れやすいのがうれしいポイントです。



まずはこちらのチョコミント皿プリン。

熱海プリンらしいなめらかなプリンに、爽やかなミントとチョコレートを合わせた一皿です。実はミントクリームにはスースーミントオイルが使われており、見た目から想像していた以上にしっかり爽快感を楽しめるのが特徴。

スプーンを入れるたびにひんやり感が広がり、暑い季節にぴったりの味わいです。食堂でしか味わえない限定メニューという特別感もうれしいポイント。今回食べたチョコミントメニューの中では、のりぴよのお気に入りNo.1でした♡

見た瞬間から涼しげなミントソーダ。

シュワシュワ弾ける炭酸と爽快なミントの組み合わせは、まさにスースー気分。鮮やかなカラーもかわいく、写真映えも抜群です。

今回いただいたドリンクの中では、スースー度は次に紹介するシェイクよりもこちらが上。飲んだ瞬間だけでなく、おなかの底からスースーするような爽快感が続きます。とにかくスースーをエンジョイしたい方には、ミントソーダがおすすめです♡

こちらはチョコミントシェイク。

ミルキーな甘さの中にミントの爽快感が広がる、暑い日のドライブのお供にもぴったりな一杯です。

ミントソーダと比べるとスースー感は穏やかで、やさしくミルキーな味わいが魅力。スイートなチョコミントを楽しみたい甘党さんや、まろやかなスースー感が好きなチョコミン党さんにはこちらがおすすめです♡



さらに今回のフェアでは、全店舗で販売されるチョコミントプリンも登場。

熱海プリンらしいなめらかな口当たりと、爽やかなミントの風味が楽しめる期間限定フレーバーです

実はこのチョコミントプリン、フェアの度に物凄い勢いで完売する人気商品。今年は通販での販売もないため現地でしか手に入らないため幻のプリンと呼ばれています。食堂限定メニューとあわせて楽しむのはもちろん、お土産として持ち帰るのもおすすめ。熱海旅行の記念や、チョコミント好きさんへの特別なお土産としても喜ばれそうです♡

こちらはミントソーダとチョコミントシェイクのテイクアウトメニュー。

熱海プリンのアイコンである｢かばちゃん｣がプリントされたカップがとにかくかわいくて、思わず写真を撮りたくなります♡ 店内でいただくのも良いですが、テイクアウトならではの特別感も魅力。個人的には見た目で選ぶならテイクアウト版に軍配を上げたいところです。

そしてめざすは熱海プリンカフェ2ndのスースーTシャツ!

さらに6月20日･21日に熱海プリンカフェ2ndで開催されている｢ENJOY SOO SOO DAY｣では、ガチャガチャの大当たりとしてスースーTシャツが登場します。

ガチャガチャの景品かと思いきや、実は3,000円で販売もされているアイテム。もちろん確実に手に入れるなら購入するのが早いのですが、そこはチャレンジしたいのが人情というもの。

筆者のりぴよは400円のガチャガチャで引き当てるべく、その足で熱海プリンカフェ2ndへ! 果たして天は味方してくれるのでしょうか…?

ドライブイン熱海プリン食堂限定チョコミントをお見逃しなく!



熱海プリンカフェ2ndの華やかなチョコミントフェアに注目が集まっていますが、食堂限定のチョコミントメニューも見逃せません♡

ドライブイン熱海プリン食堂は南熱海エリアにあり熱海駅周辺の店舗からは少し足を伸ばす必要がありますが、その分ここでしか味わえない限定メニューに出会えます。

今年のチョコミントフェアは6月末までの予定。期間は短いものの、今年も大いに盛り上がりを見せています。スースー好きさんはもちろん、気になっていた方もぜひこの機会に熱海プリンのチョコミントの世界を楽しんでみてくださいね♡

【店舗情報】

ドライブイン熱海プリン食堂

所在地: 静岡県熱海市上多賀10-1

電話番号: 0557-67-5533

営業時間: 10:00～17:30(L.O.17:00)

定休日: 水曜日は限定営業 ※テイクアウトまたはメニュー数を限定して営業

駐車場: 7台

※営業時間等は変更となる場合があります。ご来店前に最新情報をご確認ください。