◇ア・リーグ タイガース5−3ヤンキース（2026年6月22日 デトロイト）

デトロイト・タイガースの本拠コメリカ・パークで22日（日本時間23日）、ヤンキース戦が行われ、4回に“珍客”が出現した。

タイガースの攻撃が行われている4回裏、リー・ハオユーが右前打を放った直後だった。ヤンキースの二塁手・チザムが守備位置付近に視線を落とし、地面を蹴り始めた。

チザムのイタズラかと思いきや、土と芝生の境目付近に埋め込まれている「ダートカメラ」が飛び出してしまったのだ。チザムら内野陣や審判がカメラ付近に集まり、土中に戻そうと踏んでも中々戻らず、試合が中断した。

ここでタイガースの地元放送局「デトロイト・スポーツ・ネット」の実況、ジェイソン・ベネッティ氏と解説、アンディ・ダークス氏がふざけはじめ、ダートカメラのアングルが中継画面に映し出されると、カメラに成り切って実況開始。チザムがカメラを蹴ると「おい！お前ら！俺を踏むなよ。こっちは仕事中なんだから！」と語り出し、今度はチザムが両手で土を拾ってダートカメラにかぶせて隠そうとすると「俺をすっぽり覆い隠そうってのか？やめろ！前が見えない！助けて！」などと叫び、カメラの代弁者として視聴者を笑わせた。

このダートカメラという“珍客”の出現により、試合は約5分間、中断され、タイガースのグラウンド整備員が修理した。

試合は5−3でタイガースが勝利した。