■台風7号(メーカラー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年6月23日12時45分発表 気象庁

23日12時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ 非常に強い

存在地域 フィリピンの東

中心位置 北緯19度05分 (19.1度)

東経124度55分 (124.9度)

進行方向、速さ 北西 10 km/h (6 kt)

中心気圧 925 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)

25m/s以上の暴風域 全域 110 km (60 NM)

15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)

24日12時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯20度50分 (20.8度)

東経124度50分 (124.8度)

進行方向、速さ 北 ゆっくり

中心気圧 940 hPa

中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)

最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)

予報円の半径 80 km (42 NM)

暴風警戒域 全域 170 km (92 NM)

25日9時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯22度35分 (22.6度)

東経125度10分 (125.2度)

進行方向、速さ 北北東 ゆっくり

中心気圧 965 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)

最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)

予報円の半径 130 km (70 NM)

暴風警戒域 全域 220 km (120 NM)

26日9時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 沖縄本島近海

予報円の中心 北緯25度00分 (25.0度)

東経127度00分 (127.0度)

進行方向、速さ 北北東 15 km/h (7 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)

予報円の半径 220 km (120 NM)

暴風警戒域 南東側 310 km (170 NM)

北西側 280 km (150 NM)

■強い勢力のまま九州へ

27日9時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 九州の南

予報円の中心 北緯29度35分 (29.6度)

東経131度00分 (131.0度)

進行方向、速さ 北東 30 km/h (15 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)

予報円の半径 370 km (200 NM)

暴風警戒域 南東側 460 km (250 NM)

北西側 430 km (230 NM)

28日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 関東の東

予報円の中心 北緯35度55分 (35.9度)

東経141度50分 (141.8度)

進行方向、速さ 北東 50 km/h (28 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 460 km (250 NM)



■沖縄への影響はどうなる？

台風第７号は、フィリピンの東を北上し、２５日から２７日頃にかけて沖縄地方に接近する見込みです。沖縄地方の沿岸の海域では大しけとなる見込みです。また、台風の進路等によっては、暴風や警報級の大雨、高潮となるおそれがあります。

［気象概況］

非常に強い台風第７号は、２３日９時にはフィリピンの東の北緯１８度５５分、東経１２５度１０分にあって、１時間におよそ１０キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９２５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで中心から半径１１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心から半径２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は今後、強い勢力で沖縄の南に進み、２５日から２７日頃にかけて沖縄地方に接近する見込みです。



［波の予想］

２４日に予想される波の高さ

宮古島地方 ５メートル うねりを伴う

八重山地方 ５メートル うねりを伴う

２５日に予想される波の高さ

宮古島地方 ７メートル うねりを伴う

八重山地方 ７メートル うねりを伴う

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う



［風の予想］

２５日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 北東 ２３メートル（３５メートル）

八重山地方 北東 ２０メートル（３０メートル）



［防災事項］

沿岸の海域では、先島諸島では２５日から２６日にかけて、沖縄本島地方では２６日は大しけとなる見込みです。うねりを伴う高波に警戒してください。

先島諸島では２５日から２６日にかけて、沖縄本島地方では２６日は風が強まり、台風の進路等によっては暴風となるおそれがあります。

また、沖縄本島地方と先島諸島では２６日は警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。

■台風8号(ヒーゴス)

2026年6月23日13時10分発表 気象庁

23日12時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 マリアナ諸島

中心位置 北緯14度35分 (14.6度)

東経145度30分 (145.5度)

進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)

中心気圧 1004 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 全域 110 km (60 NM)

24日12時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 マリアナ諸島

予報円の中心 北緯16度30分 (16.5度)

東経141度30分 (141.5度)

進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

25日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯18度35分 (18.6度)

東経137度55分 (137.9度)

進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 155 km (85 NM)

26日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯23度40分 (23.7度)

東経135度30分 (135.5度)

進行方向、速さ 北北西 25 km/h (14 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 220 km (120 NM)

27日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯32度25分 (32.4度)

東経143度55分 (143.9度)

進行方向、速さ 北東 55 km/h (29 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 280 km (150 NM)

28日9時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本のはるか東

予報円の中心 北緯37度30分 (37.5度)

東経158度25分 (158.4度)

進行方向、速さ 東北東 60 km/h (32 kt)

中心気圧 1002 hPa

最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 330 km (180 NM)



■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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