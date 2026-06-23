契約フリーで私達とお揃いに!? 米ツアー年間王者 トミー・フリートウッドの超レア“メジャー公式ウェア”姿に反響
DPワールド（欧州）ツアーが公式インスタグラムを更新。2017年には欧州ツアーで、昨年は米国ツアーで年間王者に輝いたトミー・フリートウッド（イングランド）のウェアに注目した写真を投稿した。
【写真】胸のロゴに注目！ T・フリートウッドの超レア写真
「トミーがメジャーグッズコレクションに新たなアイテムを追加」と記された投稿。1枚目と2枚目のポロシャツの胸には「全米オープン」が開催された名門シネコック・ヒルズGCのロゴが、3枚目と4枚目は「マスターズ」のロゴが入っている。通常、プロゴルファーは契約を交わしたアパレルブランドのウェアで参戦する。しかしフリートウッドは昨年末で16年間続いてきたナイキとの契約を終了し、現在はウェアに関してはフリーのため実現したメジャー大会ならではのコーディネートだ。この写真を見たファンは「ウェア、本当にカッコいいよ！」「トミーも（同じウェアで）私たちの仲間になったね」など、嬉しそうにコメントを寄せていた。今季のフリートウッドは米国ツアー13試合に参戦し12試合で予選を通過。6試合でトップ10に入る安定した成績で、世界ランキングは7位につけている。次戦はコネチカット州で開催される「トラベラーズ選手権」に参戦。米国男子ツアー公式サイトの優勝格付けランキングではスコッティ・シェフラー（米国）に次いで第2位にあげられている。はたして優勝の行方は？ そしてフリートウッドのウェアにも注目だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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