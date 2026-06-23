千昌夫、海外で暮らす娘夫婦が来日 長女＆義息子との“顔出し”観光3ショット公開「とっても素敵」「幸せそうなお姿」
歌手の千昌夫（79）が22日、自身のインスタグラムを更新。長女＆義息子と観光を楽しむ様子をとらえた“顔出し”3ショットを公開した。
【写真】「とっても素敵」「幸せそうなお姿」長女＆義息子と観光を楽しむ千昌夫
千は「長女ナターシャ夫婦 娘婿マッド」と紹介し、3人で仲良く肩を組んだ笑顔のオフショットを投稿。久しぶりの再会と日本での時間を心から満喫した様子で、「浅草寺お参り。又日本来てね」と、愛する娘夫婦へ向けて温かいメッセージをつづった。
コメント欄には「とっても素敵」「幸せそうなお姿」「心が温かくなりました」などの声が寄せられている。
【写真】「とっても素敵」「幸せそうなお姿」長女＆義息子と観光を楽しむ千昌夫
千は「長女ナターシャ夫婦 娘婿マッド」と紹介し、3人で仲良く肩を組んだ笑顔のオフショットを投稿。久しぶりの再会と日本での時間を心から満喫した様子で、「浅草寺お参り。又日本来てね」と、愛する娘夫婦へ向けて温かいメッセージをつづった。
コメント欄には「とっても素敵」「幸せそうなお姿」「心が温かくなりました」などの声が寄せられている。