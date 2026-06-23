JOY、娘の足跡＆手形使った父の日プレゼント公開「発想が面白い」「手書きのメッセージが可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/23】タレントのJOYが6月23日、自身のInstagramを更新。家族からの父の日のプレゼントを公開した。
【写真】41歳イケメンタレント「愛が詰まってる」娘の足跡＆手形使った父の日プレゼント
JOYは「麻衣ちゃん＆娘から父の日のプレゼントをもらったよ！」とコメントし、モデルのmai（わたなべ麻衣）と娘からのプレゼントを公開。「はーちゃんの足跡と手形でスーパーマンになってる僕を作ってくれました！『JOYは家族を守るスーパーマンだよ』って言ってくれて本当に嬉しい」と記し、娘の青い足形を体に、赤い手形をマントに見たてたJOYと家族のイラスト、「JOYだいすきだよ」というメッセージなどが書かれている絵や、maiからのオリジナルの洋服などがずらりと並んでいる。
この投稿に、ファンからは「素敵なプレゼント」「手書きのメッセージが可愛すぎる」「足形を体にする発想が面白い」「Jの向きが逆になってるのが微笑ましい」「愛が詰まってる」「絵が上手」などと反響が寄せられている。
JOYとmai夫妻はバラエティー番組での共演をきっかけに知り合い、2019年2月に結婚。2020年10月に第1子となる女児の誕生を報告した。2026年1月8日にはそれぞれのSNSにて所属事務所の退所及び個人事務所「JAM’s flower」を設立したことを発表し、maiはこの際、旧芸名の「わたなべ麻衣」からmaiに改名したことを併せて報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳イケメンタレント「愛が詰まってる」娘の足跡＆手形使った父の日プレゼント
◆JOY、家族からの父の日プレゼント公開
JOYは「麻衣ちゃん＆娘から父の日のプレゼントをもらったよ！」とコメントし、モデルのmai（わたなべ麻衣）と娘からのプレゼントを公開。「はーちゃんの足跡と手形でスーパーマンになってる僕を作ってくれました！『JOYは家族を守るスーパーマンだよ』って言ってくれて本当に嬉しい」と記し、娘の青い足形を体に、赤い手形をマントに見たてたJOYと家族のイラスト、「JOYだいすきだよ」というメッセージなどが書かれている絵や、maiからのオリジナルの洋服などがずらりと並んでいる。
◆JOYの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵なプレゼント」「手書きのメッセージが可愛すぎる」「足形を体にする発想が面白い」「Jの向きが逆になってるのが微笑ましい」「愛が詰まってる」「絵が上手」などと反響が寄せられている。
JOYとmai夫妻はバラエティー番組での共演をきっかけに知り合い、2019年2月に結婚。2020年10月に第1子となる女児の誕生を報告した。2026年1月8日にはそれぞれのSNSにて所属事務所の退所及び個人事務所「JAM’s flower」を設立したことを発表し、maiはこの際、旧芸名の「わたなべ麻衣」からmaiに改名したことを併せて報告している。（modelpress編集部）
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