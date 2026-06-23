鈴木おさむ氏「でかくなった」息子との2ショット公開「成長ぶりにびっくり」「お揃いのTシャツ着てるの可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/23】元放送作家の鈴木おさむ氏が6月23日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開した。
【写真】妻は芸人の元放送作家「成長ぶりにびっくり」息子との2ショット公開
鈴木氏は「小脇美里ちゃんにいただいた、バック・トゥ・ザ・フューチャーTシャツを着て！」と記し、息子との写真を投稿。人気映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」をモチーフにしたお揃いのTシャツに身を包み、笑顔でピースサインをする息子の肩に手を置いた仲睦まじい姿を披露している。「いやー、息子、でかくなったな！中学はいる頃には170、あるかも！」とつづっている。
この投稿は「仲の良さが伝わる」「お揃いのTシャツ着てるの可愛い」「成長ぶりにびっくり」「すっかり大きくなりましたね」「愛情感じる素敵な写真」と反響を呼んでいる。
鈴木氏とお笑いトリオ・森三中の大島美幸は、2002年に結婚。2015年6月に第1子長男・笑福くんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】妻は芸人の元放送作家「成長ぶりにびっくり」息子との2ショット公開
◆鈴木おさむ氏、息子との2ショット披露
鈴木氏は「小脇美里ちゃんにいただいた、バック・トゥ・ザ・フューチャーTシャツを着て！」と記し、息子との写真を投稿。人気映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」をモチーフにしたお揃いのTシャツに身を包み、笑顔でピースサインをする息子の肩に手を置いた仲睦まじい姿を披露している。「いやー、息子、でかくなったな！中学はいる頃には170、あるかも！」とつづっている。
◆鈴木おさむ氏の投稿に「成長ぶりにびっくり」と反響
この投稿は「仲の良さが伝わる」「お揃いのTシャツ着てるの可愛い」「成長ぶりにびっくり」「すっかり大きくなりましたね」「愛情感じる素敵な写真」と反響を呼んでいる。
鈴木氏とお笑いトリオ・森三中の大島美幸は、2002年に結婚。2015年6月に第1子長男・笑福くんが誕生した。（modelpress編集部）
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