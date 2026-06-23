「裁判官、裁判員の皆さま、どうか、どうか、あいつを、私の娘の望む判決にしてください。お願いします」

旭川女子高生殺害事件 内田梨瑚被告への求刑「懲役27年」はどうやって決まったのか？

今月8日、法廷で内田梨瑚被告（23）を指さし、声を震わせ、涙ながらに訴えた父親の思いは通じなかった。

北海道旭川市で2024年、当時17歳の女子高生を「神居大橋」から約10メートル下の石狩川に落とし、殺害したとして殺人、監禁、不同意わいせつ致死の罪に問われた無職、内田梨瑚被告に旭川地裁は22日、求刑通り懲役27年の判決を言い渡した。

共犯者としてすでに懲役23年の刑が確定し、服役中の小西優花受刑者（21）は証人尋問で「梨瑚さんは女子高校生の肩甲骨のあたりを両手の手のひらで押しました」「目の前から一瞬で消えました」と証言。これに対し、梨瑚被告は「殺意はなく、橋から落下させていません」と主張していた。

■全裸で橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と罵声

梨瑚被告は一昨年、女子高生が自身の画像を無断でSNSにアップしたことに激高。4月18日夜、女子高生を車で連れ去り、翌19日午前2時半ごろ優花受刑者が合流。車内で「全裸になれ」と命令し、神居大橋に移動。殴る蹴るの暴行を加え、全裸のまま土下座を強要し、謝罪動画を撮影した。女子高生を欄干に座らせると、「早く落ちろ」「自分で死ねや」と数十回罵声を浴びせ続け、心身共に追い詰め、川に転落させた。

検察側は今月8日の論告で＜全裸で川に落下させて殺害した残虐さは無期懲役を求刑することも考えられる。しかし本件のわいせつ行為は、性のはけ口ではなく、被害者への制裁のためという違いも考慮する必要がある＞として無期懲役ではなく、有期刑の最長である懲役27年を求刑していた。

弁護士の山口宏氏はこう指摘する。

「検察は性的目的ではないから無期ではなく、有期刑を求刑したわけですが、一般人が女子高生に制裁を加えることも相当ひどい。最高裁の判例でも、裸にさせた時点でわいせつ行為は成立しています。裸にさせた加害者側が女であっても、性的な目的があろうがなかろうが、関係ありません。無期懲役を求刑できたはずです」

共犯者の優花受刑者とわずか4年の差

このまま梨瑚被告が控訴せず、懲役27年の刑が確定すれば50代、場合によっては40代で「シャバ」に戻ってくる。

「自身の罪を認め、真実を話そうとした共犯者の優花受刑者が懲役23年で、殺害の実行行為はなかったと主張し、主犯の梨瑚被告が懲役27年とその差はわずか4年です。あまりにもバランスが取れていません。客観的証拠がない中、自白してもしなくても刑期が大して変わらないとなれば、今後の他の裁判にも影響を与える可能性があります。全裸にして急流の川に落とし、溺死させた残虐さや、犯罪の予防的見地からも梨瑚被告に無期懲役の判決が下されてもよかったのではないか」（山口氏）

判決後、女子高生の両親は弁護士を通じて「残忍で想像を絶するほどの苦痛を受けて命を失った娘への罪が、こんなにも軽いものなのかと思っています」と吐露した。

17歳の若さで突如命を奪われた少女がふびんでならない。