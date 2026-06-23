【材料3つで超簡単！夏の新定番に】SNSで人気の「アボカド豚しゃぶ」を試してみた

SNSでバズってるレシピ、作ってみた

豚肉、アボカド、かいわれ大根の3つの材料で作る豚しゃぶがSNSで話題になっています。茹でた豚肉とカットした野菜を調味料で混ぜ合わせるだけで完成するというもの。気になったので、クックパッドに投稿されたアボカド豚しゃぶレシピをクックパッドニューススタッフが実際に試してみました。

材料3つで簡単！アボカド豚しゃぶ





1. アボカドは皮をむいて種を取ったら、食べやすい大きさに切ります。今回は一口サイズにしました。かいわれ大根は根の部分だけ切り落としました。





2. しゃぶしゃぶ用豚肉を熱湯で茹でます。今回は自宅にある小さめのフライパンで茹でました。





3. ボウルに醤油やごま油などの調味料をすべて入れて混ぜ、カットしたアボカド、かいわれ大根、茹でた豚肉を加えて和えます。好みで炒りごまを混ぜたら完成！





しっとり豚肉×アボカドのまろやかさで満足感アップ





食べてみると、3つの食材のバランスや食感が絶妙…！しっとりした豚肉にアボカドのコクが加わりつつも、かいわれ大根のシャキシャキ食感で爽やかさがプラスされています。レタスやきゅうりと合わせるサラダ感覚の豚しゃぶとは印象が異なり、おかずとしてしっかり食べ応えがあります。

子どもも食べやすい味付け

たれは砂糖の甘みがしっかりあるので、子どもも食べやすいと感じました。よりさっぱり味わいたい方は酢の量を調節しても良さそうです。かいわれ大根の苦味が気になる場合は、ブロッコリースプラウトや豆苗を使うのも良いかもしれません。

気温が上がると冷しゃぶを作る機会が増えますが、この組み合わせを覚えておけば飽きずに楽しめそうです。

しっかりお湯を切るのがポイント！

実際に作ってみて大事なポイントだと感じたのは、茹でた豚肉の湯切り。しっかりお湯を切らないと、調味料が薄まって味がぼやけてしまうと感じました。

材料が3つだけで、フライパンで茹でれば火を使う時間もカット。ボウルで和えて完成する手軽さもうれしいですね。実際の味わいが気になった方は試してみてくださいね。