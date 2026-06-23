「その野菜いただけないかしら？」非常識な上に図々しい隣人にモヤモヤ！管理人に相談するも…【うちの畑を荒らす隣人 Vol.4】
■これまでのあらすじ
娘の希望で亡き母が借りていた農園を引き継いだ妻だったが、隣の区画の主婦が非常識な人だった。妻の畑を平気で横切り、支柱に荷物をぶつけ、それでいて謝らない。妻がうちの区画に入らないでほしいと注意すると「貸し農園は助け合いが大事」と逆ギレして…!?
娘の希望で亡き母が借りていた農園を引き継いだ妻だったが、隣の区画の主婦が非常識な人だった。妻の畑を平気で横切り、支柱に荷物をぶつけ、それでいて謝らない。妻がうちの区画に入らないでほしいと注意すると「貸し農園は助け合いが大事」と逆ギレして…!?
何度言ってもうちの畑を通り道にする三條さん…。
こんなことで目くじら立てる私がおかしいんでしょうか？
母のときは三條さんと特にトラブルもなかったそうですから、管理人さんからすれば、私の方が協調性に欠けると思っているのかもしれませんね。
そんなある日、近くの区画の方に「あなた、大変そうね」と声をかけられました。
「彼女にはあまり関わらない方がいいわよ」と忠告してくれたのですが、あの人は誰なんでしょう…。
そして、ようやくキュウリが実った日に、三條さんがまたしても非常識なことを言い出したのです。
「よかったら…いただけないかしら？」って、あなたも自分で作ってるでしょう!?
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:夜船紡
(ウーマンエキサイト編集部)