■これまでのあらすじ

娘の希望で亡き母が借りていた農園を引き継いだ妻だったが、隣の区画の主婦が非常識な人だった。妻の畑を平気で横切り、支柱に荷物をぶつけ、それでいて謝らない。妻がうちの区画に入らないでほしいと注意すると「貸し農園は助け合いが大事」と逆ギレして…!?



何度言ってもうちの畑を通り道にする三條さん…。こんなことで目くじら立てる私がおかしいんでしょうか？

夫からは大げさだと笑われ、管理人さんからも「お互い様の精神でうまくやってもらえると」と言われてしまいました。母のときは三條さんと特にトラブルもなかったそうですから、管理人さんからすれば、私の方が協調性に欠けると思っているのかもしれませんね。そんなある日、近くの区画の方に「あなた、大変そうね」と声をかけられました。「彼女にはあまり関わらない方がいいわよ」と忠告してくれたのですが、あの人は誰なんでしょう…。そして、ようやくキュウリが実った日に、三條さんがまたしても非常識なことを言い出したのです。「よかったら…いただけないかしら？」って、あなたも自分で作ってるでしょう!?

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡(ウーマンエキサイト編集部)