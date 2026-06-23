俳優で歌手の菅田将暉（33）が22日放送のニッポン放送「菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）に出演。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の主演、仲野太賀（33）からの感謝のドライブ旅を明かす場面があった。

菅田は2017年から5年間、ANNを担当。その後、2023年に一度特番。今回それから3年4カ月ぶりの2度目の復活となった。

菅田は仲野主演の「豊臣兄弟！」で竹中半兵衛を熱演。14日放送の第23回でその最期が描かれた。同世代もある仲野とは10代の頃からの友人関係。

「別に仲野太賀が主演じゃなかったとしても“仕事として当然やることはやろう”って臨んだんやけど」としつつ「太賀的に“ありがとうをしたい”と言うてくれて」と菅田。「俺に1日くれ。俺が全部アテンドする」と申し出があり、2人きりで箱根へのドライブ旅行に行くことになったという。

「朝迎えに来てもらって。で、大河主演俳優よ。わざわざ、基本ずっと撮影ある少ない休みを太賀もわざわざそうやって渡してくれて。自分の車で迎えに来てくれて、向かって」と菅田。目的地の人気温泉について「ほんまに誰にも言ってない、本当に大事な時、大事な瞬間にしか俺はここに行ってないからお前と行きたい」と言ってくれたといい、10時までに入らないと混んでしまうと朝から迎えてきてくれたものの「めっちゃ渋滞して、11時過ぎに着いて、風呂に入られへんかった」と苦笑した。

仲野は凹んでいたというが、「俺からしたらそのお風呂がどんだけすごくてどんだけレアかとか分からんから。“全然、早い時間にこうやって温泉だなんだ箱根に来たってことがもうええやんか”って。“ほんと？マジでごめん”とか言って。“ちょっと今から調べるわ”って調べてくれて」。結局、「すぐ近くに俺らも忘れてたんやけど、もう10年以上前に（一緒に）入った」日帰り温泉があったといい、「“え、めっちゃいいやんか”ってことになって、結果そこに行って」とした。

「当時は箱根に来たとか、2人での旅行とかにハシャいでたけど、今回はいろいろ経ての温泉やから、全然なんか違うな、みたいな。いい感じで浸かって。お風呂出て、太賀も外の風に当たりながら“俺らも、いろいろ経て、またここに帰ってこれて良かったな”みたいな。俺も思わず“違うステージというか、第2ステージが始まった、またここに来たいな”みたいな。“幕が開いた感じするな”って言ったら、“コーン！！”ってでっかい鐘が鳴ったりして、2人でなんか“うわっ、ちょっと気持ち悪い”みたいなのがあったりして」と笑った。

その後も美味しいお肉食べたり、ジェラートを食べたりもしたといい、「結果、いい日になった」と振り返った。