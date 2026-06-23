タレントのマツコ・デラックスが、22日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜午後10時）に出演。推しのサッカー日本代表を明かした。

オープニングで現在開催中のサッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会についてトーク。マツコは「ワールドカップしか興味ないの、今」とW杯への情熱が高まっていると語ると、「っていうか私、今回行こうと思ってたの。マジで」と現地観戦を計画していたと告白。しかし今年2月、首の手術のため長期休養しており「2カ月も（仕事に）穴開けて、戻ってきて『2カ月休みます』ってそんな甘くないから。諦めたのよ、行くの」とうなだれた。

また「結構すごいのよ？今の日本代表って」と訴えるも、スタジオ観覧者のリアクションの薄さに「こんなに話題にならない？」と悲しげ。「ちょっと中村敬斗がイケメンぐらいしか知らないんだろ？お前らどうせ。それも知らないのか！」と声を荒らげた。

すると、ともにMCを務める村上信五に「私が一番好きなの誰か分かる？今の日本代表で」と自身の推しをクイズにして質問。「ヒント！最近復帰しました」と語り、観覧客から「谷口彰悟」と名前が挙がると、「谷口かっこいいよな？めっちゃイケメンよ！いや今ね、イケメン率すごいのよ、サッカー」と声を弾ませた。

一方で「バレーボールとかイケメンとかで人気出てるじゃん？何でサッカーは誰も…」と落胆すると、「あ、そうか！海外にいるからか。普段追っかけできないんだもんね」と合点がいった様子。「イケメンだけは残すか？Jリーグに」とジョークを飛ばしていた。