『ロミオの青い空』オンラインくじ

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抽選でグッズが当たるリポストキャンペーンも実施

　『世界名作劇場シリーズ』の人気アニメ『ロミオの青い空』のオンラインくじが、30日正午よりKADOKAWAのオンラインくじサービス「くじ引き堂」にて販売される、

【画像】まさかの新規描き下ろし！『ロミオの青い空』オンラインくじの賞

　ラインナップには、新規描き下ろしイラストなどを含む賞品がずらり。透明感のある繊細な金属の切り絵「ヒカリキリエミラー」や美麗イラストのアクリルスタンドやあたたかみのあるウッドキーホルダーなどファン必携のアイテムが盛りだくさん。

　また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3人に「E賞 スクエア缶バッジ全18種セット」がプレゼントされる。

　さらにおまけキャンペーンとして、【10連セット】を購入すると「ミニブロマイド」がもれなく1枚プレゼントされる。期間により絵柄は異なり、全7種（前半4種／後半3種）、ランダムでの配布となる。

　価格は1回770円（税込・別途発送手数料）、販売は7月21日午前11時59分まで。

　本作は、19世紀後半・イタリアの国境に近いスイスの小さな村が舞台。少年ロミオは、貧しくも家族で幸福に暮らしていたが、一家の畑を悪人の陰謀で失ってしまい、ロミオは家計を助けるために、自らを人買いに売りミラノへ煙突掃除夫としてやって来る。きつい煙突掃除の仕事や親方一家の辛い仕打ち、地元の不良少年団「狼団」との争いなど、ロミオにとって厳しい毎日が続くが、親方の娘アンジェレッタの励ましや親友アルフレド、煙突掃除の仲間たちと助け合って暮らしていくストーリー。仲間と共に「黒い兄弟」を結成し、強く友情を誓っていく。原作はリザ・テツナー『黒い兄弟』。

■賞品ラインナップ
S賞：ヒカリキリエミラー（全1種）

A賞：選べる！アクリルプレート【Art】（全3種）

B賞：選べる！アクリルプレート【Anime】（全4種）

C賞：アクリルスタンドフィギュア（全3種）

D賞：ウッドキーホルダー（全8種）

E賞：スクエア缶バッジ（全18種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たる。

■おまけキャンペーン
・前半【Anime】（全4種）
描き下ろし／木漏れ日／夕焼け／あおぞら
6月30日 正午〜7月9日 午前11：59

・後半【Art】（全3種）
ミラノの街並み／ミラノの空の下／ロミオとアルフレド
7月9日 正午〜7月21日 午前11：59