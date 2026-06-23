元「Hey！Say！JUMP」で俳優の中島裕翔（32）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にVTR出演。元「KAT−TUN」の俳優・亀梨和也（40）の知られざる一面を明かした。

番組には亀梨がゲスト出演。亀梨の印象について聞かれると、「まねしようと思っても、亀梨さんがやっていたことって絶対、自分のものにできないというか。あれは亀梨さんのブランドであり、オリジナリティーであり、亀梨さんが築いてきたかっこよさ（がある）」と熱弁した。

KAT−TUNのデビュー当初のキャッチフレーズは、「ブラック＆ワイルド」。キラキラな王子様路線とは一線を画し、ちょっとやんちゃな少年たちという雰囲気を醸し出していた。

一方で、プライベートでは、そんなイメージからはギャップを感じる一面もあるという。「一緒にお酒を飲ませていただいた時に、本当に同一人物ですか？ってくらい。かわいくなっちゃいますよ」と明かした。

中島はまず、亀梨の独特なターンについて解説した。「俊敏にキレよくぱっと止まるのが、今までのあれ（価値観）だったんですけど、亀梨さんのって、ひと癖あるんですよね、くねってさせてから回ってくる。それが妖艶だったり、セクシーなんですよね」。それが、「お酒が入るとさらにクネクネする」という。

「こっちが支えていないと、クネってしてくる。かわいくなっちゃう。肩にあごを乗っけてきたり。ネコみたいになるんですよ。それが凄いギャップでした」。意外すぎる一面に、スタジオからは驚きの声が上がっていた。