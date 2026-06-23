「直視できないまぶしさ」福島市がメガソーラー太陽光パネルの“光害”を実態調査…事業者提示の10倍以上の反射光を確認

福島市で、山の斜面に設置された太陽光パネルの反射光をめぐり、市が実態調査を行った。

事業者の事前シミュレーションでは反射は1日最大5分程度とされていたが、市の現地調査では最大53分に及ぶ地点が確認された。

直視できぬ「太陽光パネル」反射光の実態

福島市にある先達山太陽光発電所で17日に撮影されたのは、山の斜面で強烈な光を放つ「太陽光パネル」だ。

光の反射、光害をめぐって、福島市の職員が実態調査を行った。

福島市環境政策課の宍戸郁夫課長は、「まぶしい。太陽を直視しているのとほぼ同じくらい。直視できないまぶしさ」と話している。

現場は東京ドーム約20個分の山林を切り開いて作られ、2025年9月から商業運転が始まっていたが、市民は光害の発生を繰り返し指摘していた。

現地調査では事業者想定の10倍以上

これまで発電所の事業者が事前に行ったシミュレーションでは、反射する光が継続する時間は1日あたり最大で5分程度だとされていた。

ところが、福島市が現地調査したところ、反射時間が最大53分になる地点が見つかった。

事業者の示したシミュレーションとの差は10倍以上だ。

これを受け、5月に市の立ち会いのもと、事業者が現地調査を行った。

宍戸課長は、「『光害』も、もともとは『光らない・市街地方向には光らない』というふうに事業者は言っていたが、実際には光っているという状況を事業者も確認したということで、一歩進展はあった」と語っている。

福島市は、7月中旬まで記録を続ける計画だ。

（「イット！」 6月22日放送より）