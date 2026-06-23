敵地ツインズ戦

米大リーグ・ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地ツインズ戦に2-1で勝利し、メジャー全30球団最速となる今季50勝（29敗）に到達した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は、初回に17号先頭打者本塁打を放つなど勝利に貢献。今季6本目となる先頭打者アーチは、メジャー通算30本目となった。試合後、MLB公式インスタグラムは大谷の節目を巨大な文字を添えた1枚とともに祝福した。

積み重ねた記録に、MLBも脚光を当てた。公式インスタグラムは「ショウヘイ・オオタニは常にハードルを越え続けている」と投稿。公開された画像では、笑顔を見せる大谷の姿とともに、「30TH CAREER LEADOFF HR（通算30本目の先頭打者本塁打）」の文字が大きくデザインされていた。ドジャーブルーを基調としたビジュアルで大谷を称えた。

米ファンからもSNSで喝采が相次いだ。

「ショウヘイのためにMLBを観戦している」

「全てにおいて最高。とんでもない」

「彼を先頭打者にするのは本当にもったいない」

「野球界のメッシだ」

「オオタニを嫌う理由は嫉妬だけだろう」

メジャー最速50勝に到達したドジャース。その先頭に立つ大谷は、また1つ節目の記録を積み重ね、MLB公式も、その活躍に脚光を当てた。



（THE ANSWER編集部）