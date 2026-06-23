LGエレクトロニクス・ジャパンは、4K有機ELテレビの2026年ラインアップにおけるスタンダードモデル「LG OLED AI B6M」シリーズを7月10日に発売する。価格はオープン。市場想定価格は、77型「OLED77B6MJA」が349,800円前後、65型「OLED65B6MJA」が228,000円前後、55型「OLED55B6MJA」が169,800円前後。

「視聴環境に左右されることなく、一貫した高画質が楽しめる」としており、ほぼ完全な黒の再現性を証明する「Perfect Black」、暗い環境でも明るい環境でも忠実な色再現を可能にする「Perfect Color」、あらゆる環境でコンテンツ本来の明るさと色を再現できることを示す「Perfect Reproduction」のUL認証を取得。

色表現の精度にもこだわり、色の正確性を示す「Intertek 100% Color Fidelity」と、明るさを含めた豊かな色表現を示す「100% Color Volume」の認証も取得。「映像制作者の意図に忠実な色再現を、さまざまな環境下で維持する」という。

「Eyesafe Display」基準に基づき、「Eyesafe RPF 40」および「Eyesafe CPF 60」の認証を取得。ブルーライトなどの刺激を抑制しながら、体内リズムへの影響にも配慮した設計により、高い色再現性を維持したまま、長時間でも快適かつ安心して楽しめる視聴環境を実現。

不快なまぶしさ(グレア)を低減するULの「Discomfort Glare Free」や、フリッカーの少なさを示す「Flicker Free Display」認証も取得している。

AIプロセッサーを搭載し、「AI映像プロ」と「AIサウンドプロ」がコンテンツをリアルタイムで解析。映像と音声の両面を自動で最適化することで、臨場感あふれる視聴体験を実現する。

ユーザーの好みに応じた設定を提案するAIパーソナライゼーション機能に加え、AIによる情報検索機能にも対応。「AI映像プロ」がシーンごとの映像をリアルタイムで解析し、ノイズ低減やアップスケーリング、明暗調整などを自動で最適化。細部までリアルで自然な映像表現を実現。

映画制作者の意図を忠実に再現するという「FILMMAKER MODE」にも対応。フレーム補間などの不要な映像補正を抑えることで、映画本来の質感や色彩をそのまま表現し、臨場感あふれる映像体験を提供。

「アンビエントFILMMAKER MODE」も搭載。環境光センサーが周囲の明るさを検知し、視聴環境に応じて映像の明るさやトーンを自動調整することで、制作者の意図を尊重しながら、明るいリビングでも見やすい映像表示を実現する。

Dolby Visionにも対応。映画やゲーム、ストリーミングコンテンツをよりダイナミックな画質で楽しめるほか、音響面ではDolby Atmosに対応する。

「AIサウンドプロ」が、コンテンツのジャンルや音声特性に応じて、音の広がりや明瞭感、バランスを自動調整。2ch音声もAIによってバーチャル11.1.2chの立体音響へ変換し、臨場感のあるサラウンド再生を行なう。

いくつかの画像を選択するだけで、明るさや色味、コントラストの異なるパターンの中からユーザーに最適な画質を提案するという「AIピクチャーウィザード」も利用できる。

チューナーは、地上/BS/110度CSデジタルを各2系統搭載。Google Gemini、およびMicrosoft Copilotに対応。番組や映像内で気になった観光地や飲食店などについて、気になることをAIが答えてくれる。

応答速度0.1msを実現。液晶では難しい高速応答により、高いゲームパフォーマンスを発揮。「VESA ClearMR 9000」も取得している。

VRR適用時には、4K解像度で最大144Hzのリフレッシュレートに対応し、「NVIDIA G-SYNC Compatible」および「AMD FreeSync Premium」にも対応。映像のズレ(ティアリング)やカクつきを抑える。

独自OS「webOS」を搭載し、YouTubeやNetflix、TVerなど国内外の多彩なVODアプリに対応。付属のマジックリモコンは、本体を振ることで画面上にポインターを表示し、直感的な操作を実現。AIボタンを押して話しかけるだけでユーザーを認識し、アカウントが自動で切り替わる。

スタンドを含めない外形寸法/重量は、77型が1,719×50.9×989mm(幅×奥行き×高さ)、22.9kg。65型が1,449×45.9×832mm(同)、17.1kg、55型が1,228×45.9×78mm(同)、14.3kg。