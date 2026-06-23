◆パ・リーグ 日本ハム―ロッテ（２３日・エスコンフィールド）

３連勝中のロッテは、先発した広池康志郎投手（２３）が毎回安打を浴びながらも６回８４球で８安打３失点で踏ん張ったが、援護に恵まれず３勝目を逃した。

初回は２番の大塚からこの日最速１５３キロの直球で空振り三振を奪うなど簡単に２死を奪ったが、３番のレイエスに１６号ソロを被弾。３回には８番の進藤に２号ソロを浴びると、１死二塁で大塚に中堅の頭を越える適時三塁打を浴びた。

だが、４回以降は毎回走者を許しながらも粘投。クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上、自責３以下）をクリアする粘投を見せた。打線は７回まで日本ハム先発・北山の前に２安打無得点に抑え込まれ、勝利投手の権利はつかめずマウンドを降りた。

広池は前日２２日に「チームの状態、雰囲気も良い感じで勝てているので、流れに乗って価値をつけられるピッチングが出来たらいいなと思います。この数試合は良い状態が続いて投げれているので、それを維持しながら臨んでいきたいです。しっかり先発で試合を作り、良いリズムで中継ぎ陣に渡せたらいいなと思います」と意気込んでいた。