大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」に、新施設『NAKAYOKU LAB（なかよくラボ）』がオープン！

新アトラクション「Sky Pal Collection（スカイ パル コレクション）」や、新感覚の「AI音声ガイドツアー」をはじめとする、世代や特性の違いを超えたインクルーシブ・エンターテイメントが楽しめる施設です☆

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド『NAKAYOKU LAB（なかよくラボ）』オープン

オープン日：2026年7月3日（金）〜

サンリオの企業理念である「みんななかよく」のもと、世代や特性を問わず、より多くのゲストが快適に楽しめる環境づくりを目指し、新たなパーク体験が楽しめる施設として『NAKAYOKU LAB』がオープン！

館内には、Hondaが開発したモビリティロボット「UNI-ONE」とAR技術を融合した新アトラクション「Sky Pal Collection」が登場します。

ARグラスを装着し、「UNI-ONE」に乗り込んで、お気に入りのサンリオキャラクターとともに空の旅へ出かける、没入感あふれる冒険体験が楽しめます。

世代や特性の違いを超えて、誰もが自分らしく楽しめる施設づくりを推進している「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」

そこで、「UNI-ONE」を活用した「AI音声ガイドツアー」をはじめ、家族や友人との休憩に利用できる「レストエリア」、感覚過敏などにより一時的に落ち着ける環境を必要とする方に配慮した「カームダウンスペース」を展開し、多様なゲストが快適に過ごせる環境が整えられます。

新アトラクション「Sky Pal Collection（スカイ パル コレクション）」

料金：1回 500円

実施時間：10:10〜16:30（所要時間10分）

年齢制限：5歳以上

実施場所：NAKAYOKU LAB 館内

ハーモニーランドに、体重移動で操作可能なHondaのモビリティロボット「UNI-ONE」と、AR技術を融合した新感覚アトラクション「Sky Pal Collection」が登場。

「Sky Pal Collection」は、“空の旅”をコンセプトにした新たな体験コンテンツです。

ARグラスを装着して「UNI-ONE」に乗り込み、お気に入りのキャラクターといっしょに、ハートのリングをくぐり抜けたり、渦巻きの中に入ってキャラクターを見つけたりといった特別な体験が用意されます。

お子さんから大人まで、世代を問わず夢のような空の旅を体験できる「Sky Pal Collection」

サンリオキャラクターたちと一緒に楽しむ、ハーモニーランドならではの空の旅が楽しめるアトラクションです。

次世代モビリティロボット「UNI-ONE」を活用した新感覚の「AI音声ガイドツアー」＆「無料体験会」を開催

料金：1回 500円

受付場所：NAKAYOKU LAB 館内

実施時間：11:00〜16:00（所要時間約45分・不定期実施）

年齢制限：13歳以上

「UNI-ONE」を活用した、不定期開催の「AI音声ガイドツアー」と「無料体験会」を開催。

「AI音声ガイドツアー」は、園内を快適に移動しながら、位置情報と連動したAI音声ガイドによる案内を楽しむ、移動・物語・対話が一体となった、これまでにない体験プログラムです。

プログラムには、ハーモニーランド限定の【かわいいキャラクターラッピング仕様】の「UNI-ONE」が登場。

「AI音声ガイドツアー」や「無料体験会」を通じて、【新しい移動】の楽しさが体験できます。

「レストエリア」＆「カームダウンスペース」

実施場所：NAKAYOKU LAB 館内

ハーモニーランドに、誰でも気軽に利用できる休憩スペース「レストエリア」と、静かな環境で心と体を落ち着かせることができる「カームダウンスペース」が登場。

世代や特性を問わず、より多くのゲストが安心して楽しめる環境づくりを目指して整備されました。

「レストエリア」は、家族や友人との休憩や待ち合わせなどにご利用できるスペースです。

また、「カームダウンスペース」は、感覚過敏などにより一時的に落ち着ける環境を必要とする方などが利用できる空間として設置されます。

人気の「メルヘン工房」に加え、ミニショップも新設

『NAKAYOKU LAB』内では、おなまえホルダーづくりなどを楽しめる人気の「メルヘン工房」を引き続き実施。

メルヘン工房では、好きなサンリオキャラクターと文字パーツを選んで、自分だけのオリジナルおなまえホルダーを作ることができます。

また、新たにミニショップを設置し、30周年を迎えた「ポムポムプリン」のグッズも販売予定。

最新技術を活用した体験コンテンツに加え、ショッピングや思い出づくりも楽しめる施設として、さまざまなゲストが楽しめます。

新アトラクション「Sky Pal Collection（スカイ パル コレクション）」や、新感覚の「AI音声ガイドツアー」をはじめとする、世代や特性の違いを超えたインクルーシブ・エンターテイメントが楽しめる新施設。

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドに2026年7月3日よりオープンする『NAKAYOKU LAB（なかよくラボ）』の紹介でした☆

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