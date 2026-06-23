『おともだち』で“サーティワン アイスクリームやさんごっこ”楽しめる人気付録 スペシャル感が満載
26日発売の『おともだち8・9・10月号』（講談社 2200円）では、特別付録として『サーティワン アイスクリームやさん』がついてくる。
【画像】表紙には…名探偵プリキュアも！『おともだち8・9・10月号』
サーティワン アイスクリームの店舗でも人気のフレーバーが、かわいいミニサイズのおもちゃになった、毎年人気の付録。今回ついてくるフレーバーは、6種類で『ポッピングシャワー』、『ラブポーションサーティワン』、『コットンキャンディ』、『ベリーベリーストロベリー』に加え、今年は新たに『サーティワンパーティー☆』、『サーティワンオールスターズ』が登場。スペシャル感満載のフレーバーがそろっている。
色合いまでも本物そっくり。スクープを使って、カップやコーンに乗せれば、本格的なアイスクリームやさんごっこが楽しめる。
とじこみ付録は、『サーティワンであそぼう！ めいたんていプリキュア！』。アイスクリームが6個すべて収納できる『おもちかえりボックス』がついてくる。ボックスのパッケージには『名探偵プリキュア！』のキャラクターが描かれている。
プレイ絵本は、『めいたんていプリキュア！ おそうじ おかたづけあそび』。クレヨンケースやぬいぐるみなどの小物類を、あんなやみくるのお部屋で遊んだあとに『おかたづけボックス』に収納する。
【画像】表紙には…名探偵プリキュアも！『おともだち8・9・10月号』
サーティワン アイスクリームの店舗でも人気のフレーバーが、かわいいミニサイズのおもちゃになった、毎年人気の付録。今回ついてくるフレーバーは、6種類で『ポッピングシャワー』、『ラブポーションサーティワン』、『コットンキャンディ』、『ベリーベリーストロベリー』に加え、今年は新たに『サーティワンパーティー☆』、『サーティワンオールスターズ』が登場。スペシャル感満載のフレーバーがそろっている。
とじこみ付録は、『サーティワンであそぼう！ めいたんていプリキュア！』。アイスクリームが6個すべて収納できる『おもちかえりボックス』がついてくる。ボックスのパッケージには『名探偵プリキュア！』のキャラクターが描かれている。
プレイ絵本は、『めいたんていプリキュア！ おそうじ おかたづけあそび』。クレヨンケースやぬいぐるみなどの小物類を、あんなやみくるのお部屋で遊んだあとに『おかたづけボックス』に収納する。