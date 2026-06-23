将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に参戦している「九州サザンフェニックス」のチーム動画後編が公開された。盤上では鬼気迫る表情で激闘を繰り広げるトップ棋士たちだが、盤を離れればひとりの人間。名所巡りの中で垣間見えた、若手&実力者たちの初々しいリアクションがファンの心を掴んでいる。

【映像】古賀六段、西田六段の照れ顔

今回、宮崎県日南市を訪れたのはチーム監督の深浦康市九段（54）、西田拓也六段（34）、古賀悠聖六段（25）の3人。彼らが足を運んだ「サンメッセ日南」には、世界で唯一イースター島の許可を得て完全復元された7体のモアイ像が立ち並び、絶好の観光スポットとなっている。

それぞれの像には「仕事運」「健康運」から「恋愛運」「結婚運」まで異なるジンクスがあり、触れると願いが叶うと言われている。さっそく「気になるジンクスはありますか？」と切り出した深浦九段に対し、古賀六段は「やっぱり我々は棋士ですから」と、手堅く“仕事運”を選択しようとした。

しかし、ここで深浦九段から「仕事運…まぁ普通で面白くないな（笑）。お二人とも独身ですもんね」と、恋愛運や結婚運を勧める愛あるツッコミが飛んだ。図星を突かれたのか、急に照れ笑いを浮かべて言葉を濁す西田六段と古賀六段。カメラを構えた深浦九段から「はい、チーズ！結婚してください」と冗談交じりの声が飛ぶと、2人はさらにタジタジになってしまった。

「将棋じゃ2人とも威勢が良いのに、こういうことになると威勢がなくなる」と深浦九段が笑顔で締めくくったこのシーン。普段の対局で見せる厳しい表情とは対照的な、人気棋士たちの等身大で控えめな素顔が引き出された。微笑ましいやり取りを通じてチームの絆を深めた彼らが、次なる戦いでどのような将棋を魅せてくれるのか期待が高まる。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロックに分け、全8チームによって競う団体戦。各チームは監督1名とドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成される。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出。試合は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。今大会より「先手番入札制度」を採用。対局開始前に持ち時間を「競り」にかけ、提示した時間がそのまま対局時の持ち時間からマイナスされる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）