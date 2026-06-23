車に乗ろうとする大型犬が、あと少しのところで苦戦してしまうことに。何度も挑戦を繰り返しながら懸命に頑張る姿と、その後に乗り込むもう一匹のワンコの対照的な光景が話題となっています。

投稿は記事執筆時点で8万再生を突破。「偉いね」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。

【動画：車に乗ろうとする『運動神経が悪い大型犬』→お尻が重すぎて登れずに…『一生懸命な光景』】

車の前で大奮闘

TikTokアカウント「cheer.himawari」に投稿されたのは、車への乗り込みに挑戦するゴールデンレトリバーたちのお姿。登場するのはちあちゃんとひまわりちゃん。とある日、2匹の個性がよく分かる出来事があったといいます。

まず車に乗ろうとしたのは、ちあちゃんだったそう。前足はしっかり車内にかかっているものの、後ろ足がうまく届かず大苦戦。空中で何度も足を動かしながら頑張る様子は、思わず「あと少し！」と応援したくなる愛らしさだったようです。

あと少しが届かない…！

何度も挑戦を続けるちあちゃんですが、なかなか思うように体が持ち上がりません。一度体勢を立て直し、口を開けてひと休みするような場面も。その姿からは、自分なりに作戦を考えているかのような健気さが感じられ、クスッと笑みがこぼれます。

そして再び挑戦したちあちゃん。後ろ足が車のステップにかかると、今度はしっかり踏ん張りながら前進。お尻を押し込むようにして少しずつ車内へ進んでいき、ついに乗り込み成功。最後まで諦めない頑張り屋さんな一面が伝わる出来事だったのでした。

それぞれ違う魅力♡

ちあちゃんが無事に乗り終えると、次に待っていたひまわりちゃんの番に。おとなしく待っていたひまわりちゃんは、合図を受けると迷うことなくジャンプ。一瞬で車内へ飛び乗ってしまったのだとか。

同じゴールデンレトリバーで体格も近い2匹ですが、見せてくれた乗り方は対照的。一生懸命に頑張るちあちゃんも、軽やかなひまわりちゃんもどちらも魅力的でなんとも可愛らしいです♡性格の違いがあらわれた愛おしい光景は、多くの人を笑顔にしたのでした。

話題となった投稿には「みんな違ってみんないい！」「一生懸命登ってる姿可愛い♡」「うちのワンコも中々上がれませんｗ」「がんばれ！がんばれ！」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「cheer.himawari」では、ゴールデンレトリバーのちあちゃんとひまわりちゃんの日常が多数投稿されています。仲良しな2匹が見せる微笑ましい日々に癒やしをもらいたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「cheer.himawari」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。