2026W杯グループステージ初戦でカーボベルデ代表とまさかのスコアレスドローに終わったスペイン代表。少々嫌なスタートではあったが、先日の第2節ではサウジアラビア代表を4-0で撃破。EURO2024王者の実力を改めて証明した。



その中で違いを生んだのが先発に復帰したFWラミン・ヤマルだ。EURO2024を制した時も主力ではあったが、この2年でさらに成長。バルセロナでのパフォーマンスは圧巻だ。





成長ぶりについては、チームメイトのDFマルク・ククレジャも絶賛する。まだ18歳と若い選手だが、この2年で大人な選手になったとの評価だ。「EURO以降彼は大きく変わったと感じている。以前よりずっと落ち着いているね。サッカー選手としての活躍を続け、自分が何をすべきか理解している。彼がチームにいてくれることを嬉しく思っている。以前より大人にはなったが、スターになる前と変わらないところもある。そういうところが彼の素晴らしいところだ。まだ18歳なのにね。誰にでも出来るわけではないと思う」（『El Mundo』より）。ヤマルが万全ならば、やはりスペインは優勝候補の一角となるだろう。EUROの頃よりも凄みを増した新時代のスターがW杯で大暴れの時だ。