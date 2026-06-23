前回の2022W杯カタール大会では、アフリカ勢のモロッコ代表がベスト4に入った。この結果がアフリカ全体に与えた影響は大きい。自分たちもモロッコに続くぞと燃えている国が増えているのだ。



グループEに入るコートジボワール代表もその1つだ。コートジボワールはグループE初戦でエクアドル代表を1-0で撃破。第2戦ではドイツ代表に惜しくも1-2と敗れたものの、パフォーマンスレベルは高い。





米『ESPN』によると、コートジボワールを指揮するエメルス・ファエはモロッコに続けると自信を覗かせる。「我々の道のりが前回のモロッコと同じようなものになることを願っている。我々はこの大会へ準備を重ねてきたし、出来る限り上位へ進みたい。我々のチームは若い選手が多いが、試合ごとに急速に成長している。これからもチームで努力を続け、まだ残っているミスや欠点を改善していきたい」「ドイツ戦は勝てたかもしれないが、悔しさと同時に大きな誇りも感じている。90分間の選手達の振る舞いには満足している」コートジボワールは最終戦でキュラソー代表と対戦する。油断はできないが、実力ではコートジボワールが上だろう。自分たちの手でグループ突破を決められるはずで、今大会のコートジボワールは一味違うレベルとなっている。