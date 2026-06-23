ドイツ代表では“32分に1ゴール”のペースで得点に関与 絶好調のウンダフこそ1番手FWにふさわしいか
2026W杯グループEでは、ドイツ代表が初戦でキュラソー代表に7-1、第2戦でコートジボワール代表を2-1で撃破し、2連勝で早々にグループ突破を決めた。
この2試合で途中出場から見事な活躍を披露したのがFWデニス・ウンダフだ。ドイツは2試合ともアーセナル所属のカイ・ハヴァーツを最前線で先発させていて、ウンダフはキュラソー戦で26分間、コートジボワール戦では30分間のプレイに留まっている。
ウンダフは大会前の親善試合でもフィンランド戦で2ゴール1アシストを記録していて、得点ペースはかなり印象的だ。所属するシュツットガルトでも結果を残しているが、代表ではさらに印象的だ。
代表デビューからここまで427分間プレイし、成績は9ゴール4アシスト。32分に1ゴールのペースで得点に関与していることになる。
代表監督ユリアン・ナーゲルスマンはハヴァーツを1番手として評価しているようだが、このペースを考えるとウンダフの先発起用も面白い。
ベンチにはニューカッスルの大型FWニック・ウォルトメイドも控えているが、今大会でドイツ攻撃陣のキーマンはウンダフとなりそうだ。