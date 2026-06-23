試合に出ていない選手が話題の中心になるのも珍しいかもしれないが、2026W杯を戦うブラジル代表ではメンバー外が続いているFWネイマールに何かと注目が集まる。



近年のネイマールは筋肉系の故障に苦しんでおり、クラブでも思うような結果は残せていなかった。しかし代表監督カルロ・アンチェロッティは、ネイマールの招集を決断。このサプライズにブラジル中が沸いた。



しかし大会に入ってもネイマールの怪我は完治しておらず、グループ最初の2試合は欠場している。招集されたのに故障でプレイ出来ないとなれば、批判が出ても不思議はない。





『MARCA』によると先日ベロオリゾンテでのイベントにて、ブラジルのルーラ・ダ・シルヴァ大統領は子供に「ブラジル代表で一番好きな選手は」と尋ね、その子供がネイマールと答えた際に「彼は試合に出ていない。代表で最初に在宅勤務をしている選手だ」と答え、これが国内でも注目を集めることになった。国内の名門フラメンゴのジョゼ・ボトSDも「ここ2カ月で数試合しかこなしていない選手が招集されるのは理解できない。得点力に苦しんできたセレソンだが、ブラジル国内リーグではペドロが15ゴールを挙げている。その選手が招集されていない」とアンチェロッティの選考基準を批判していた。果たしてネイマールは実力を再度証明できるのか。一部ではグループ最終節のスコットランド戦に出場できる可能性があるとも言われるが、批判を止めるにはピッチで結果を出すしかない。逆にネイマールがネットを揺らせばセレソンは一気に勢いに乗るはずで、試合に出ていない今もキーマンの1人と言えるか。