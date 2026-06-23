日本戦で先発してこなかったのはラッキーだったかもしれない。20日に2026W杯グループステージ第2節でスウェーデン代表と対戦したオランダ代表は、センターフォワードにサンダーランドFWブライアン・ブロビーを起用。これが大ヒットし、ブロビーは2ゴールを記録してチームの5-1勝利に貢献した。



自慢のパワーを活かしたポストプレイも効果抜群で、ドニエル・マレンとは異なる強みがある。日本戦でブロビーはベンチスタートとなっていたが、この完成度を見れば今後のゲームではブロビーがセンターフォワードの1番手になるかもしれない。





『FOX Sports』によると、今大会で解説を務めている元スウェーデン代表のズラタン・イブラヒモビッチ氏もブロビーのパフォーマンスを絶賛する。「彼のプレイは本当に凄かったね。世界最大の舞台で、大勢のサポーターの前で期待に応えた。スタミナ、スピード、得点力でストライカーとして通用することを証明した。恐れることなく相手DFに突進していく。ストライカーに求めるのはそういうプレイだ。彼のパフォーマンスには感銘を受けたよ」グループステージの段階でブロビーに得点が生まれたのは大きく、マレン、コーディ・ガクポを含め攻撃のオプションが増えた。オランダの攻撃陣には不安があるとの声もあったが、一気に層が厚くなった印象だ。