NTTドコモは、dポイントクラブの会員ランク特典「d払い特典」の毎月の進呈上限ポイントを、9月1日から変更する。あわせて、「d払い」の「dカード支払い特典」で進呈されるdポイントの種別も変更される。

「d払い特典」は、これまでd払いの利用金額6万円にランクごとの還元率を掛けたポイントが毎月の上限となっていた。9月1日以降は、ランクにかかわらず毎月200ポイントが上限となる。

項目 変更前（8月31日まで） 変更後（9月1日以降） 進呈上限 「d払い」利用金額6万円×ランクごと還元率/月 ランクに関わらず一律200pt/月

変更前の上限は、ランク5が600ポイント、ランク4が300ポイント、ランク3が60ポイント。変更後は、いずれのランクでも進呈上限ポイント数が200ポイントとなる。

ランク 還元率 変更前（8月31日まで） 変更後（9月1日以降） 星5 1.0% 600pt 200pt 星4 0.5% 300pt 星3 0.1% 60pt

また、d払いの支払い方法でdカードを設定した際に進呈される「dカード支払い特典」について、9月1日から進呈ポイントが通常のdポイントから「dポイント 期間・用途限定」に変更される。有効期限も、「最後にポイントを利用（ためる・つかう）した日から12カ月後」から「ポイント進呈日から94日後」に変更となる。

項目 変更前（8月31日まで） 変更後（9月1日以降） ポイント種別 dポイント dポイント（期間・用途限定） 進呈タイミング 即時 即時 有効期限 ポイント利用最終日から12カ月後 ポイント進呈日から94日後