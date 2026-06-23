◇インターリーグ ロッキーズ3×−2レッドソックス（2026年6月22日 デンバー）

ロッキーズは22日（日本時間23日）、本拠でのレッドソックス戦で9回に2点差をはねのけ、劇的な逆転サヨナラ勝利を飾った。

8回まで無得点と打線が振るわなかったものの0−2の9回、相手守護神で“世界最速男”と呼ばれるチャプマンに対し、先頭のラムフィールドから3連打で無死満塁の好機をつくった。

長打が出ればサヨナラの絶好機に打席に入ったマッカーシーは1ストライクからの2球目、チャプマンの99・6マイル（約160・2キロ）のシンカーを捉え、左翼線に運んだ。

三塁走者・ラムフィールドに続き、二塁走者・グッドマンが生還。さらに左翼手・デュランがクッションボールの処理にてこずる間に一塁走者のキャリッグも三塁ベースを蹴って本塁に生還。逆転サヨナラ三塁打となり、劇的な勝利を飾った。

大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、1969年にメジャーで地区制が導入されて以降、2点を追う状況でサヨナラ三塁打を放ったのは、史上6人目。2006年8月11日のグレイディ・サイズモア（インディアンス）以来、20年ぶりの快挙となった。

また、ロッキーズは8回の攻撃で1死からジュリアン、代打・モニアクが連打を放ち一、二塁の好機をつくると、続くカストロの中前打で二塁走者・ジュリアンが本塁突入もタッチアウト。これで2死一、二塁になると、さらに次打者・フリーマンの右前打で二塁走者のモニアクが本塁生還をためらい、三塁にストップ。三塁に進もうとしていたカストロが二、三塁間に挟まれタッチアウト。4連打を放つも走塁死2つで得点できなかった。

そして、9回は4連打で一気に3点を奪いサヨナラ勝ち。結果的に“8者連続安打”で試合を締めくくり、試合の最後の8打席すべてで安打を記録したのは、1961年に球団拡張されて以降では史上初のチームという。

8回は4連打で無得点、9回は4連打で3得点しサヨナラ勝ち。対照的な結果ながら、勝利で終わり本拠ファンは熱狂した。