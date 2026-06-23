日本の南の海上に台風7号と台風8号の2つの台風が同時に発生しています。

【画像を見る】“ダブル台風”7号・8号の今後の進路は？

気象庁によりますと、非常に強い勢力の台風第7号は沖縄や九州の南を経て関東方面へ向かう見込みで、台風第8号はマリアナ諸島から日本の南を経て日本の東方面へ進む見込みだということです。

台風第7号の名称「メーカラー」はタイが提案して「雷の天使」を意味し、台風第8号の名称「ヒーゴス」はアメリカが提案して「いちじく」を意味しています。

2つの台風は今後、日本付近に近づくおそれがあるため、最新の気象情報に注意が必要です。

現在の状況（23日正午）気象庁より

◇台風7号

23日正午現在、非常に強い勢力の台風第7号はフィリピンの東にあって、北西へ時速10キロで進んでいます。中心位置は北緯19度5分、東経124度55分で、中心気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルとなっています。風速25メートル以上の暴風域は全域で110キロ、風速15メートル以上の強風域は全域で280キロです。

◇台風8号

一方、同時刻の台風第8号はマリアナ諸島にあって、西へ時速15キロで進んでいます。中心位置は北緯14度35分、東経145度30分で、中心気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっており、風速15メートル以上の強風域は全域で110キロです。

進路を北寄りに転じ、沖縄・東日本方面へ

【24日午後12時の予報】

◇台風第7号

非常に強い勢力を維持して沖縄の南へ達し、北へゆっくり進み、中心気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は65メートルで、予報円の半径は80キロ、暴風警戒域は全域で170キロとなる見込みだということです。

◇台風第8号

マリアナ諸島にあって、西北西へ時速20キロで進み、、中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、予報円の半径は95キロとなる見込みだということです。

【25日午前9時の予報】

◇台風第7号

強い勢力で沖縄の南にあって、北北東へゆっくり進み、中心気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、予報円の半径は130キロ、暴風警戒域は全域で220キロとなる見込みだということです。

◇台風第8号

フィリピンの東へ達し、西北西へ時速20キロで進み、中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、予報円の半径は155キロとなる見込みだということです。

【26日午前9時の予報】

◇台風第7号

強い勢力で沖縄本島近海へ達し、北北東へ時速15キロで進み、中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、予報円の半径は220キロ、暴風警戒域は南東側で310キロ、北西側で280キロとなる見込みだということです。

◇台風第8号

日本の南へ達し、北北西へ時速25キロで進み、中心気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、予報円の半径は220キロとなる見込みだということです。

【27日午前9時の予報】

◇台風第7号

強い勢力で九州の南へ達し、北東へ時速30キロで進み、中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、予報円の半径は370キロ、暴風警戒域は南東側で460キロ、北西側で430キロとなる見込みだということです。

◇台風第8号

日本の東へ達し、北東へ時速55キロで進み、中心気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、予報円の半径は280キロとなる見込みだということです。

【28日午前9時の予報】

◇台風第7号

関東の東へ達し、北東へ時速50キロで進み、中心気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、予報円の半径は460キロとなる見込みだということです。

◇台風第8号

温帯低気圧に変わり、日本のはるか東を東北東へ時速60キロで進み、中心気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、予報円の半径は330キロとなる見込みだということです。

警戒情報

2つの台風の接近に伴い、大雨や暴風、大しけ、高潮が発生するおそれがあり、日本各地で厳重な警戒が必要です。

令和8年5月29日から運用が始まった新しい防災気象情報である「レベル4大雨危険警報」などの発表にも留意し、周囲の状況や自治体から出される避難情報をこまめに確認してください。

ハザードマップを事前に確認のうえ、危険を感じる前、あるいは明るいうちからの早めの避難を心がけ、確実に身の安全を確保してください。

【画像を見る】23日（火）～28日（日）雨と風最新シミュレーション

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