女優・加藤ローサが２２日、４１歳の誕生日を迎えた。昨年８月にサッカー元日本代表・松井大輔氏と離婚していたことをテレビで公表していたが、誕生日を松井氏が一緒に祝福する様子をＳＮＳに投稿し、「おめでとう」などと反響が広がっている。

加藤は自身の誕生日だった２０１１年６月２２日に松井氏と結婚。同年１２月に長男（１４）、１４年２月に次男（１２）を出産。昨年８月のテレビで離婚を公表。離婚時期については「今年とかじゃなくて、ちょっと前に」と２０２５年以前であると説明。離婚後も一緒に暮らしていることも明かし、「新しい私たちの形」と話していた。

赤やピンクのバラの花束を手に笑顔の加藤の横に松井氏、息子と思われる少年らが写った写真を２２日、インスタグラムのストーリーズに投稿。これには「２２番さん！」２２番さんだ！」「２２番さんと息子さんかな？似てますね！」と「２２番」こと松井氏が一緒に祝福していることに反響が続々。「新しい家族の形♥応援しています！」「うわぁぁ素敵なお写真」「ご家族に幸あれ」など多くの声が届いている。