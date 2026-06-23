≠ME鈴木瞳美、美デコルテのぞくオフショル姿に熱視線「色白で透き通るような美肌」「ビジュ最強」
【モデルプレス＝2026/06/23】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の鈴木瞳美が6月22日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのトップス姿を公開した。
【写真】25歳指原プロデュースアイドル「ビジュ最強」オフショル姿
鈴木は「いつも美容院で、さらさらな黒髪ロングにしていただいてます」と記し、美容院でのショットを投稿。胸元に白黒ドットのフリルがついたオフショルダーの黒いトップス姿で、美しいデコルテや肩のラインをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「色白で透き通るような美肌」「鎖骨くっきりで綺麗」「髪の毛ツヤツヤ」「ビジュ最強」「大人っぽくて素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳指原プロデュースアイドル「ビジュ最強」オフショル姿
◆鈴木瞳美、オフショルトップスから美デコルテのぞく
鈴木は「いつも美容院で、さらさらな黒髪ロングにしていただいてます」と記し、美容院でのショットを投稿。胸元に白黒ドットのフリルがついたオフショルダーの黒いトップス姿で、美しいデコルテや肩のラインをのぞかせている。
◆鈴木瞳美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「色白で透き通るような美肌」「鎖骨くっきりで綺麗」「髪の毛ツヤツヤ」「ビジュ最強」「大人っぽくて素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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