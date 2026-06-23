桃井かおり、夫が作ったサンドイッチ公開「ワンプレートの盛り付けが素敵」「料理上手」と反響
【モデルプレス＝2026/06/23】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが6月23日、自身のInstagramを更新。夫が作ったサンドイッチを公開した。
【写真】LA在住75歳有名女優「盛り付けが素敵」夫が作ったサンドイッチ公開
桃井は「“BLT”〜旦那様特製〜」「”チーズ焦がして〜マスタードマスト〜とまととレタスじゃ無くてもほうれん草があ〜る〜？”な上機嫌シェフ 名作でした、ありがとう」とコメントし、夫が作ったサンドイッチを公開。オレンジ色の器にベーコンやほうれん草などがたっぷり挟まったサンドイッチが2つとスープが盛り付けられている。
この投稿に、ファンからは「ワンプレートの盛り付けが素敵」「旦那様料理上手」「ホテルのカフェみたい」「美味しそう」「器がおしゃれ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住75歳有名女優「盛り付けが素敵」夫が作ったサンドイッチ公開
◆桃井かおり、夫が作ったサンドイッチ公開
桃井は「“BLT”〜旦那様特製〜」「”チーズ焦がして〜マスタードマスト〜とまととレタスじゃ無くてもほうれん草があ〜る〜？”な上機嫌シェフ 名作でした、ありがとう」とコメントし、夫が作ったサンドイッチを公開。オレンジ色の器にベーコンやほうれん草などがたっぷり挟まったサンドイッチが2つとスープが盛り付けられている。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ワンプレートの盛り付けが素敵」「旦那様料理上手」「ホテルのカフェみたい」「美味しそう」「器がおしゃれ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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