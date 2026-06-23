小沢仁志、ひと手間加えた冷凍ドライカレー公開「最高の朝食」「参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/06/23】俳優の小沢仁志が6月23日、自身のInstagramを更新。朝食を公開した。
【写真】63歳俳優「最高の朝食」ひと手間加えた冷凍ドライカレー公開
小沢は「今朝は早いので冷凍ドライカレーに、ひと手間加えて」とコメント。目玉焼きを2つのせ、ブロッコリーを添えた冷凍ドライカレーとスープの朝食を公開した。
この投稿に、ファンからは「朝からボリュームたっぷり」「最高の朝食」「参考になる」「綺麗な目玉焼きに食欲そそられる」「野菜を添えて栄養もバッチリ」「ひと手間で美味しさがアップ」「冷凍とは思えないクオリティ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】63歳俳優「最高の朝食」ひと手間加えた冷凍ドライカレー公開
◆小沢仁志、ひと手間加えた朝食公開
小沢は「今朝は早いので冷凍ドライカレーに、ひと手間加えて」とコメント。目玉焼きを2つのせ、ブロッコリーを添えた冷凍ドライカレーとスープの朝食を公開した。
◆小沢仁志の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「朝からボリュームたっぷり」「最高の朝食」「参考になる」「綺麗な目玉焼きに食欲そそられる」「野菜を添えて栄養もバッチリ」「ひと手間で美味しさがアップ」「冷凍とは思えないクオリティ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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