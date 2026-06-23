カルディ「レモンバッグ」発売、オンラインは完売 保冷バッグに限定レモンサワー＆スナック付き
カルディコーヒーファームは6月19日から、毎年人気の「レモンバッグ」（税込1,980円）を販売している。
2026年の「レモンバッグ」は、保冷機能付きのトートバッグに、セット限定のハニーレモンサワーやスナック菓子、バッグと同じレモン柄をあしらったカッティングボードを組み合わせた限定セットとなっている。
なお、オンラインストアではすでに完売している。店舗販売についても、店舗によっては完売している場合があるため、購入の際は各店舗の在庫状況を確認したい。
保冷機能付きのトートバッグ。鮮やかな黄色を基調に、カットレモンや丸ごとのレモンを全面にデザインした。
サイズは縦29.5cm×横38cm×マチ11.5cm、持ち手54cm。素材はポリエステル。
カルディ「オリジナル レモンバッグ」◆【酒】オリジナル シチリアンハニーレモンサワー
シチリア産オーガニックレモンのストレート果汁を使用したレモンサワー。350ml缶を2本セットにした。
オーガニックレモンならではの厚みのある風味と爽やかな酸味、はちみつのやさしい甘さが特長。アルコール度数は3.0％。
【画像7点】カルディ「レモンバッグ」中身を公開 レモン柄カッティングボード、限定レモンサワーなど◆オリジナル 塩レモンひねり
レモンの爽やかな風味が楽しめるひねり揚げのスナック菓子。内容量は30g。◆カッティングボード
割れにくい強化ガラスを使用したカッティングボード。まな板、皿、鍋敷きの3通りで使える。
果物やケーキなどをカットし、そのままデザートプレートとしても活用できる。サイズは直径約20cm。