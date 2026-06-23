カルディ「レモンバッグ」発売、オンラインは完売　保冷バッグに限定レモンサワー＆スナック付き

カルディコーヒーファームは6月19日から、毎年人気の「レモンバッグ」（税込1,980円）を販売している。

2026年の「レモンバッグ」は、保冷機能付きのトートバッグに、セット限定のハニーレモンサワーやスナック菓子、バッグと同じレモン柄をあしらったカッティングボードを組み合わせた限定セットとなっている。

なお、オンラインストアではすでに完売している。店舗販売についても、店舗によっては完売している場合があるため、購入の際は各店舗の在庫状況を確認したい。

〈「レモンバッグ」セット内容〉◆オリジナル レモンバッグ

保冷機能付きのトートバッグ。鮮やかな黄色を基調に、カットレモンや丸ごとのレモンを全面にデザインした。

サイズは縦29.5cm×横38cm×マチ11.5cm、持ち手54cm。素材はポリエステル。

カルディ「オリジナル レモンバッグ」

◆【酒】オリジナル シチリアンハニーレモンサワー

シチリア産オーガニックレモンのストレート果汁を使用したレモンサワー。350ml缶を2本セットにした。

オーガニックレモンならではの厚みのある風味と爽やかな酸味、はちみつのやさしい甘さが特長。アルコール度数は3.0％。

【画像7点】カルディ「レモンバッグ」中身を公開 レモン柄カッティングボード、限定レモンサワーなど

◆オリジナル 塩レモンひねり

レモンの爽やかな風味が楽しめるひねり揚げのスナック菓子。内容量は30g。

◆カッティングボード

割れにくい強化ガラスを使用したカッティングボード。まな板、皿、鍋敷きの3通りで使える。

果物やケーキなどをカットし、そのままデザートプレートとしても活用できる。サイズは直径約20cm。