FANTASTICS木村慧人、父との2ショット公開「兄弟みたい」「イケメンオーラすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/23】FANTASTICSの公式X（旧Twitter）が6月22日に更新された。木村慧人が父との2ショットを公開し、話題を集めている。
【写真】26歳LDH所属イケメン「兄弟みたい」父との2ショット
木村は「今日も終了〜 そんな今日は父の日」と書き出し、焼肉店で撮影した父との写真を投稿。眼鏡を頭の上にのせ笑顔でダブルピースをする木村と、ダークブラウンのトップスを着用し、ネックレスと腕時計を身につけた父が並んで座る仲睦まじい姿が収められている。「いつもありがとうの感謝の気持ちを込めて 両親お揃いの物をプレゼントしました」と明かし、「何事も感謝ですね。これからも体には気をつけて欲しいです」とつづっている。
その後、同投稿を引用する形で「あ、勘違いしてた」と父の日が21日だったと訂正し、「ちゃんと昨日親とやりとりはしてました」と振り返っている。
この投稿は「家族との距離が近くてほっこり」「プレゼントまで用意してるの尊敬」「2人ともイケメンオーラすごい」「親孝行で素晴らしい」「兄弟みたい」「雰囲気が素敵すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】26歳LDH所属イケメン「兄弟みたい」父との2ショット
◆木村慧人、父との2ショット披露
木村は「今日も終了〜 そんな今日は父の日」と書き出し、焼肉店で撮影した父との写真を投稿。眼鏡を頭の上にのせ笑顔でダブルピースをする木村と、ダークブラウンのトップスを着用し、ネックレスと腕時計を身につけた父が並んで座る仲睦まじい姿が収められている。「いつもありがとうの感謝の気持ちを込めて 両親お揃いの物をプレゼントしました」と明かし、「何事も感謝ですね。これからも体には気をつけて欲しいです」とつづっている。
◆木村慧人の投稿に「兄弟みたい」と反響
この投稿は「家族との距離が近くてほっこり」「プレゼントまで用意してるの尊敬」「2人ともイケメンオーラすごい」「親孝行で素晴らしい」「兄弟みたい」「雰囲気が素敵すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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