人気コンテンツ「ウマ娘 プリティーダービー」の5周年を記念した公式書籍「ウマ娘 プリティーダービー 5th アニバーサリーブック」の発売が、延期されることが分かった。発行元のKADOKAWAが22日に発表した。制作上の都合によるもので、6月30日に発売予定だった通常版は9月8日に延期。7月下旬以降の発送を予定していた特装版「Twinkle MEMORY」も9月下旬以降へ変更された。

同書は、2021年のアプリ配信開始から5周年を迎えた「ウマ娘」の歩みを振り返る記念本。累計2500万ダウンロードを突破し、世界のゲームアワードでも高い評価を受け続ける「ウマ娘プリティーダービー」の軌跡を1冊に凝縮した。新規描き下ろしイラストを使用した表紙をはじめ、作品の歴史をまとめた年表や新登場ウマ娘の紹介、ライブシアター楽曲レビュー、クリエイターやキャストへのインタビューなどを収録する。

通常版にはビッグ両面ピンナップポスターやスマホステッカーが付属するほか、誌面限定で受注販売されるオリジナルデザインのTシャツとパーカーの応募券も封入される。

同社は「制作上の都合により発売日を変更させていただくこととなりました。当アイテムをご予約、お買い上げいただきました読者の皆様、ならびに関係各位にはご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。