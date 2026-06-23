「古式泳法なう」



【動画】まさか泳いでる？ 猫が寝たままスイーッ

そんな一言とともにXに投稿された動画には、床に敷かれたマットの上で、お腹をぴったりとつけて寝そべっている「るる」ちゃん（1歳・女の子）の姿が写っていました。



本来であれば、すっと立ち上がり、目的地に向かって軽やかに歩き出してもよさそうな場面。ところが、るるちゃんが選んだのは、まるで泳いでいるかのような方法でした。



前足をぐーんと前方へ伸ばし、後ろ足で蹴るようにしながら、スイーッと器用に前進ーー。移動の途中、大きなあくびをひとつ挟みつつも、寝そべったままの姿勢は崩しません。そのままどんどん前へ進み、ついにマットの端まで到達しました。



この個性的な姿を収めた映像には、瞬く間に1.8万件を超える“いいね”が集まり、「猫は液体」「かわいすぎる！」「猫式ほふく前進」「のし泳ぎかっ（笑）」「お爪さんが大いに役立っておられる」など、思わずクスッとなる声が続々と寄せられています。



週に1度くらい、スイーッと“泳ぐ”るるちゃん

飼い主のパパ、るる@虚無栗まんじゅうさん（@kyomukuri）によると、るるちゃんがのっているのは、ママがふだんはストレッチで使用しているヨガマットなのだそう。



「1週間に1回くらい、このマットの上で寝そべりながら進んでいるのを見かけます。ごく短い時間するだけなので、これまではなかなか撮影することができませんでした」



今回、投稿されたのは、ようやく撮影することができた貴重な動画だったようです。



「初めてこの様子を見たときは、『立って移動すればいいのに、横着だなあ』と思わず、つっこんでしまいました」



泳いだあとの行き先は…？

このあと、るるちゃんはどうなったのでしょうか。



「何ごとも無かったかのように、ムクッと起き上がって階段を駆け上がっていきました」



飼い主さんによると、ふだんのるるちゃんはとてもクール。自由気ままな性格だといいます。



「自分からアピールするのは、おやつが欲しいとき、いつもは片付けているおもちゃを出して欲しいとき、ドアを開けて欲しいときだけ。ただ、ママ限定ですが、夜になると遊び疲れて眠くなったとき、目をしばしぱさせながら近寄ってきて“甘えん坊モード”になることもあります」



その一方で、家族の誰に抱っこされたり、撫でられたりしても、おとなしくしているというるるちゃん。これからも、家族のそばで思いがけない姿を見せてくれそうです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）