上海ディズニー開園10周年 3、4軒目のテーマホテルが建設中

世界で最も「若い」ディズニーランドである上海ディズニーランドはこのほど、開園10周年を迎えました。過去10年間の累計来園者数は1億人の大台を突破し、世界で最も成功したテーマパークの一つに躍り出ました。業界関係者によると、テーマパークが都市の文化・観光消費をけん引する中、上海ディズニーランドは世界中のテーマパークの転換と高度化に向けた参考モデルを提示したとのことです。

上海ディズニーランドは開園10周年の記念イベントで、一連の最新状況を発表しました。園内にある9番目のテーマエリアとして、「スパイダーマン・テーマエリア」が建設中であり、完成後は同園初の大規模なマーベルテーマのスポットとなります。また、数日間にわたるリゾート体験への需要が高まる中、上海ディズニーリゾートホテルは拡大し続け、3軒目と4軒目のテーマホテルの建設が発表されました。

継続的な投資と建設は、外資系企業が中国市場と中国の消費ポテンシャルに大きな信頼を寄せる証しとみられています。ウォルト・ディズニーのジョシュ・ダマロ最高経営責任者（CEO）は、「上海ディズニーリゾートは、わが社にとって最も誇りに思う成果の一つだ」と評価しました。

中国各地のテーマパークを見渡すと、「テーマ」プラス「リゾート」の商業モデルは観光消費の構造的な高度化を押し上げ、消費の上向き傾向が明確に表れています。データによると、中国ではテーマパークの1元（約24円）の収益は所在都市に3．8元（約91円）の収益を生み出し、上流と下流産業に6〜15元（約144〜360円）の収益をもたらすとのことです。過去10年間、上海ディズニーランド周辺の民泊数は開園時の10倍に増え、持続的な波及効果は今後も周辺の交通や宿泊、飲食、小売などさまざまな業態の急成長につながるとみられています。（提供/CGTN Japanese）