グループＪの２節終了時の順位表。※TCS = チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。勝点で並んだ場合、当該チーム間の最多勝点→得失点差→総得点の順で順位が決まる。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月22日、グループＪ第２節の２試合が行なわれた。

　アルゼンチン対オーストリアは、アルゼンチンが２−０で勝利。ヨルダン対アルジェリアは、アルジェリアが２−１の逆転勝利を収めた。

　この結果、連勝を果たしたアルゼンチンが決勝トーナメント進出を確定させる。オーストリアとアルジェリアが勝点３で並び、得失点差で上回るオーストリアが２位、アルジェリアが３位。連敗のヨルダンが最下位で、敗退が決まった。
 
グループＪ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
アルゼンチン ３−０ アルジェリア
オーストリア ３−１ ヨルダン

▼第２節
アルゼンチン ２−０ オーストリア
アルジェリア ２−１ ヨルダン

▼第３節（日本時間で６／28 11時にキックオフ）
アルジェリア対オーストリア
ヨルダン対アルゼンチン

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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