【Ｗ杯Ｊ組・第２節】アルゼンチンが連勝を果たし、決勝Ｔ進出。オーストリアとアルジェリアが勝点で並び、ヨルダンの敗退が決定
北中米ワールドカップで現地６月22日、グループＪ第２節の２試合が行なわれた。
アルゼンチン対オーストリアは、アルゼンチンが２−０で勝利。ヨルダン対アルジェリアは、アルジェリアが２−１の逆転勝利を収めた。
この結果、連勝を果たしたアルゼンチンが決勝トーナメント進出を確定させる。オーストリアとアルジェリアが勝点３で並び、得失点差で上回るオーストリアが２位、アルジェリアが３位。連敗のヨルダンが最下位で、敗退が決まった。
グループＪ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
アルゼンチン ３−０ アルジェリア
オーストリア ３−１ ヨルダン
▼第２節
アルゼンチン ２−０ オーストリア
アルジェリア ２−１ ヨルダン
▼第３節（日本時間で６／28 11時にキックオフ）
アルジェリア対オーストリア
ヨルダン対アルゼンチン
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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アルゼンチン対オーストリアは、アルゼンチンが２−０で勝利。ヨルダン対アルジェリアは、アルジェリアが２−１の逆転勝利を収めた。
この結果、連勝を果たしたアルゼンチンが決勝トーナメント進出を確定させる。オーストリアとアルジェリアが勝点３で並び、得失点差で上回るオーストリアが２位、アルジェリアが３位。連敗のヨルダンが最下位で、敗退が決まった。
グループＪ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
アルゼンチン ３−０ アルジェリア
オーストリア ３−１ ヨルダン
▼第２節
アルゼンチン ２−０ オーストリア
アルジェリア ２−１ ヨルダン
▼第３節（日本時間で６／28 11時にキックオフ）
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